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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 3 випуску від 03.09.2022?

05.09.2022

З перших хвилин у 3 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 3 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 3 від 03.09.2022?

У третьому випуску за місце в проєкті на конкурсі чорних боролися Саша Цвігун, Саша Білодід,  Андрій, Олег, Наталія, Шева, Дмитро, Анжела і Віктор. Кожен з учасників битви отримав картку з завданням. На ній були назва страви, яку треба приготувати, і 5 головних її інгредієнтів. Не вимовляючи ані слова, чорні мали показати жестами і мімікою кожен з цих інгредієнтів. Завдання балкону ― відгадати продукти чорних усього за 5 хвилин (по хвилині на кожен). Якщо балкон угадував інгредієнт,  учасник у чорному забирав собі цей продукт для приготування. А якщо ні, то Ектор давав останній продукт, який назвали під час угадування. 

З конкурсом чорних фартухів не впорався Дмитро Шевченко. Саме тому Шева Дімарик залишив «МастерШеф. Битва сезонів» на 3 тижні.

Більше на тему: Гарбузовий пиріг у глазурі: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

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