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МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 3 выпуске от 03.09.2022?

05.09.2022

С первых минут в 3 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул  «МастерШеф. Битва сезонов» в 3 выпуске, прямо сейчас.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 3 от 03.09.2022?

В третьем выпуске за место в проекте на конкурсе черных боролись Саша Цвигун, Саша Билодид, Андрей, Олег, Наталья, Шева, Дмитрий, Анжела и Виктор. Каждый из участников битвы получил карточку с заданиями. На ней были название блюда, которое нужно приготовить, и 5 главных его ингредиентов. Не произнося ни слова, черные должны были показать жестами и мимикой каждый из этих ингредиентов. Задача балкона ― отгадать продукты черных всего за 5 минут (по минуте на каждый). Если балкон угадывал ингредиент, участник в черном забирал себе продукт для приготовления. В противном случае Эктор давал последний продукт, который назвали во время разгадывания.

С конкурсом черных фартуков не справился Дмитрий Шевченко. Поэтому Шева Димарик покинул «МастерШеф. Битва сезонов» на 3 неделе.

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