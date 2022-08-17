Тальятеле з вершково-сирним соусом: покроковий рецепт від Максима Пустовіта

Тальятеле з вершково-сирним соусом від Максима Пустовіта

Тальятеле – ситна та ніжна страва. Її можна подавати з різними начинками і заправками. Тальятеле з вершково-сирним соусом від учасника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовіта можна приготувати в домашніх умовах. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Для тіста:

Пшеничне борошно – 150 г

Семола – 50 г

Яйце – 2 шт.

Оливкова олія – ​​1 ст. л.

Для соусу:

Жирні вершки – 200 г

Сир – 60 г

Чебрець – гілочка

Сіль, перець, орегано – за смаком

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Приготування:

Змішати всі інгредієнти для тіста в мисці і замішувати до форми кулі. Залишити тісто відпочити в холодильнику на 30 хвилин, після чого розкачати. Порізати тісто на потрібний вид пасти, в даному випадку – тальятеле. Пасту відварити в солоній воді 1,5 хвилини, вона повинна бути альденте. Робимо соус: розтопити всі інгредієнти до однорідного стану. Соус повинен бути густим. Змішати пасту з соусом, викласти в тарілку і посипати невеликою кількістю орегано і пармезану (або іншим видом твердого сиру).

Смачного!

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