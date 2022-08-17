Тальятеле з вершково-сирним соусом: покроковий рецепт від Максима Пустовіта

Тальятеле з вершково-сирним соусом від Максима Пустовіта
17.08.2022
Тальятеле – ситна та ніжна страва. Її можна подавати з різними начинками і заправками. Тальятеле з вершково-сирним соусом від учасника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовіта можна приготувати в домашніх умовах. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Пшеничне борошно – 150 г
- Семола – 50 г
- Яйце – 2 шт.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
Для соусу:
- Жирні вершки – 200 г
- Сир – 60 г
- Чебрець – гілочка
- Сіль, перець, орегано – за смаком
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Приготування:
- Змішати всі інгредієнти для тіста в мисці і замішувати до форми кулі.
- Залишити тісто відпочити в холодильнику на 30 хвилин, після чого розкачати.
- Порізати тісто на потрібний вид пасти, в даному випадку – тальятеле.
- Пасту відварити в солоній воді 1,5 хвилини, вона повинна бути альденте.
- Робимо соус: розтопити всі інгредієнти до однорідного стану. Соус повинен бути густим.
- Змішати пасту з соусом, викласти в тарілку і посипати невеликою кількістю орегано і пармезану (або іншим видом твердого сиру).
Смачного!
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