Тальятеле з вершково-сирним соусом: покроковий рецепт від Максима Пустовіта

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МастерШеф

Тальятеле з вершково-сирним соусом від Максима Пустовіта

17.08.2022

Тальятеле – ситна та ніжна страва. Її можна подавати з різними начинками і заправками. Тальятеле з вершково-сирним соусом від учасника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовіта можна приготувати в домашніх умовах. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • Пшеничне борошно – 150 г
  • Семола – 50 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Оливкова олія – ​​1 ст. л.

Для соусу:

  • Жирні вершки – 200 г
  • Сир – 60 г
  • Чебрець – гілочка
  • Сіль, перець, орегано – за смаком

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Приготування:

  1. Змішати всі інгредієнти для тіста в мисці і замішувати до форми кулі.
  2. Залишити тісто відпочити в холодильнику на 30 хвилин, після чого розкачати.
  3. Порізати тісто на потрібний вид пасти, в даному випадку – тальятеле.
  4. Пасту відварити в солоній воді 1,5 хвилини, вона повинна бути альденте.
  5. Робимо соус: розтопити всі інгредієнти до однорідного стану. Соус повинен бути густим.
  6. Змішати пасту з соусом, викласти в тарілку і посипати невеликою кількістю орегано і пармезану (або іншим видом твердого сиру).

Смачного!

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