Тальятелле со сливочно-сырным соусом: пошаговый рецепт от Максима Пустовита

Тальятелле со сливочно-сырным соусом от Максима Пустовита
17.08.2022
Тальятелле – сытное и нежное блюдо. Его можно подавать с разными начинками и заправками. Тальятелле со сливочно-сырным соусом от участника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовита можно приготовить в домашних условиях. Пошаговый рецепт найдете в материале.
Ингредиенты:
Для теста:
- Пшеничная мука – 150 г
- Семола – 50 г
- Яйцо – 2 шт.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
Для соуса:
- Жирные сливки – 200 г
- Сыр – 60 г
- Тимьян – веточка
- Соль, перец, орегано – по вкусу
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Приготовление:
- Смешать все ингредиенты для теста в миске и замешивать до образования шара.
- Оставить тесто отдохнуть в холодильнике на 30 минут, после чего раскатать.
- Порезать тесто на нужный вид пасты, в данном случае – тальятелле.
- Пасту отварить в соленой воде 1,5 минуты, она должна быть альденте.
- Делаем соус: растопить все ингредиенты до однородного состояния. Соус должен быть густым.
- Смешать пасту с соусом, выложить в тарелку и посыпать небольшим количеством орегано и пармезана (либо другим видом твёрдого сыра).
Приятного аппетита!
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