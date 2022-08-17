Тальятелле со сливочно-сырным соусом: пошаговый рецепт от Максима Пустовита

Тальятелле со сливочно-сырным соусом от Максима Пустовита

Тальятелле – сытное и нежное блюдо. Его можно подавать с разными начинками и заправками. Тальятелле со сливочно-сырным соусом от участника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовита можно приготовить в домашних условиях. Пошаговый рецепт найдете в материале.

Ингредиенты:

Для теста:

Пшеничная мука – 150 г

Семола – 50 г

Яйцо – 2 шт.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Для соуса:

Жирные сливки – 200 г

Сыр – 60 г

Тимьян – веточка

Соль, перец, орегано – по вкусу

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Приготовление:

Смешать все ингредиенты для теста в миске и замешивать до образования шара. Оставить тесто отдохнуть в холодильнике на 30 минут, после чего раскатать. Порезать тесто на нужный вид пасты, в данном случае – тальятелле. Пасту отварить в соленой воде 1,5 минуты, она должна быть альденте. Делаем соус: растопить все ингредиенты до однородного состояния. Соус должен быть густым. Смешать пасту с соусом, выложить в тарелку и посыпать небольшим количеством орегано и пармезана (либо другим видом твёрдого сыра).

Приятного аппетита!

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