Тальятелле со сливочно-сырным соусом: пошаговый рецепт от Максима Пустовита

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МастерШеф

Тальятелле со сливочно-сырным соусом от Максима Пустовита

17.08.2022

Тальятелле – сытное и нежное блюдо. Его можно подавать с разными начинками и заправками. Тальятелле со сливочно-сырным соусом от участника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовита можно приготовить в домашних условиях. Пошаговый рецепт найдете в материале.

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Ингредиенты:

Для теста:

  • Пшеничная мука – 150 г
  • Семола – 50 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.

Для соуса:

  • Жирные сливки – 200 г
  • Сыр – 60 г
  • Тимьян – веточка
  • Соль, перец, орегано – по вкусу

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Приготовление:

  1. Смешать все ингредиенты для теста в миске и замешивать до образования шара.
  2. Оставить тесто отдохнуть в холодильнике на 30 минут, после чего раскатать.
  3. Порезать тесто на нужный вид пасты, в данном случае – тальятелле.
  4. Пасту отварить в соленой воде 1,5 минуты, она должна быть альденте.
  5. Делаем соус: растопить все ингредиенты до однородного состояния. Соус должен быть густым.
  6. Смешать пасту с соусом, выложить в тарелку и посыпать небольшим количеством орегано и пармезана (либо другим видом твёрдого сыра).

Приятного аппетита!

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