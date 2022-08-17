Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі: покроковий рецепт від Івана Мілановича

Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі від Івана Мілановича
17.08.2022
Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі з буряковим кус-кусом, запеченими томатами і лимонно-вершковим соусом, за словами учасника «МастерШеф»-8 Івана Мілановича, не вимагає специфічних продуктів і дуже легко готується. Як приготувати індичку в апельсиново-розмариновій глазурі, читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- Філе індички — 600 г
- Апельсин (великий) — 1 шт.
- Розмарин — кілька гілочок
- Кус-кус
- Буряк (середнього розміру) — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Томати чері — кілька штук
- Вершки 26% — 150 г
- Сіль
- Перець
- Цукор
- Оливкова олія
Більше на тему: Яблучний штрудель: рецепт від Євгенії Антощук
Приготування:
- Віджати сік апельсина і замаринувати в ньому індичку з додаванням розмарину, солі та перцю.
- Томати розрізати навпіл, трохи поперчити і відправити запікатися в духовку на 150–160 градусів, поки вони не покриються скоринкою (близько 20–25 хвилин).
- Буряк натерти на дрібну тертку, додати склянку води і поставити на вогонь. Кип’ятити 5–7 хвилин, потім пропустити через сито. Знадобиться тільки бульйон.
- Кус-кус залити киплячим бульйоном з буряка у співвідношенні 100 г кус-кусу на 150 мл рідини. Посолити, поперчити, додати трохи оливкової олії та накрити кришкою. Через 5–7 хвилин, коли кус-кус вбере всю рідину, збити виделкою, щоб він став розсипчастим.
- Для соусу потрібно натерти цедру одного лимона і видавити лимонний сік за смаком. Нагріти на вогні з невеликою кількістю олії, потім повільною цівкою влити вершки. Сіль і дрібку цукру за смаком. Довести до кипіння і зняти з вогню.
- Індичку дістати з маринаду і обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки. Потім на цю ж сковороду вилити маринад і уварювати, поки він не перетвориться на глазур і не покриє м’ясо з усіх боків.
Смачного!
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ