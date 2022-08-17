Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі: покроковий рецепт від Івана Мілановича

Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі від Івана Мілановича

Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі з буряковим кус-кусом, запеченими томатами і лимонно-вершковим соусом, за словами учасника «МастерШеф»-8 Івана Мілановича, не вимагає специфічних продуктів і дуже легко готується. Як приготувати індичку в апельсиново-розмариновій глазурі, читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Філе індички — 600 г

Апельсин (великий) — 1 шт.

Розмарин — кілька гілочок

Кус-кус

Буряк (середнього розміру) — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Томати чері — кілька штук

Вершки 26% — 150 г

Сіль

Перець

Цукор

Оливкова олія

Більше на тему: Яблучний штрудель: рецепт від Євгенії Антощук

Приготування:

Віджати сік апельсина і замаринувати в ньому індичку з додаванням розмарину, солі та перцю. Томати розрізати навпіл, трохи поперчити і відправити запікатися в духовку на 150 – 160 градусів, поки вони не покриються скоринкою (близько 20 – 25 хвилин). Буряк натерти на дрібну тертку, додати склянку води і поставити на вогонь. Кип’ятити 5 – 7 хвилин, потім пропустити через сито. Знадобиться тільки бульйон. Кус-кус залити киплячим бульйоном з буряка у співвідношенні 100 г кус-кусу на 150 мл рідини. Посолити, поперчити, додати трохи оливкової олії та накрити кришкою. Через 5 – 7 хвилин, коли кус-кус вбере всю рідину, збити виделкою, щоб він став розсипчастим. Для соусу потрібно натерти цедру одного лимона і видавити лимонний сік за смаком. Нагріти на вогні з невеликою кількістю олії, потім повільною цівкою влити вершки. Сіль і дрібку цукру за смаком. Довести до кипіння і зняти з вогню. Індичку дістати з маринаду і обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки. Потім на цю ж сковороду вилити маринад і уварювати, поки він не перетвориться на глазур і не покриє м’ясо з усіх боків.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ