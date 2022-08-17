Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі: покроковий рецепт від Івана Мілановича

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МастерШеф

Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі від Івана Мілановича

17.08.2022

Індичка в апельсиново-розмариновій глазурі з буряковим кус-кусом, запеченими томатами і лимонно-вершковим соусом, за словами учасника «МастерШеф»-8 Івана Мілановича, не вимагає специфічних продуктів і дуже легко готується. Як приготувати індичку в апельсиново-розмариновій глазурі, читайте в матеріалі.

филе индейки

Інгредієнти:

  • Філе індички — 600 г
  • Апельсин (великий) — 1 шт.
  • Розмарин — кілька гілочок
  • Кус-кус
  • Буряк (середнього розміру) — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Томати чері — кілька штук
  • Вершки 26% — 150 г
  • Сіль
  • Перець
  • Цукор
  • Оливкова олія

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Приготування:

  1. Віджати сік апельсина і замаринувати в ньому індичку з додаванням розмарину, солі та перцю.
  2. Томати розрізати навпіл, трохи поперчити і відправити запікатися в духовку на 150160 градусів, поки вони не покриються скоринкою (близько 2025 хвилин).
  3. Буряк натерти на дрібну тертку, додати склянку води і поставити на вогонь. Кип’ятити 57 хвилин, потім пропустити через сито. Знадобиться тільки бульйон.
  4. Кус-кус залити киплячим бульйоном з буряка у співвідношенні 100 г кус-кусу на 150 мл рідини. Посолити, поперчити, додати трохи оливкової олії та накрити кришкою. Через 57 хвилин, коли кус-кус вбере всю рідину, збити виделкою, щоб він став розсипчастим.
  5. Для соусу потрібно натерти цедру одного лимона і видавити лимонний сік за смаком. Нагріти на вогні з невеликою кількістю олії, потім повільною цівкою влити вершки. Сіль і дрібку цукру за смаком. Довести до кипіння і зняти з вогню.
  6. Індичку дістати з маринаду і обсмажити з усіх боків до золотистої скоринки. Потім на цю ж сковороду вилити маринад і уварювати, поки він не перетвориться на глазур і не покриє м’ясо з усіх боків.

Смачного!

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