Индейка в апельсиново-розмариновой глазури: пошаговый рецепт от Ивана Милановича

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МастерШеф

Индейка в апельсиново-розмариновой глазури от Ивана Милановича

17.08.2022

Индейка в апельсиново-розмариновой глазури со свекольным кус-кусом, запеченными томатами и лимонно-сливочным соусом, по словам участника «МастерШеф»-8 Ивана Милановича, не требует специфических продуктов и очень легко готовится. Как приготовить индейку в апельсиново-розмариновой глазури, читайте в материале.

филе индейки

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 600 г
  • Апельсин (крупный) – 1 шт.
  • Розмарин – несколько веточек
  • Кус-кус
  • Свекла (среднего размера) – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Томаты черри – несколько штук
  • Сливки 26% – 150 г
  • Соль
  • Перец
  • Сахар
  • Оливковое масло

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Приготовление:

  1. Отжать сок апельсина и замариновать в нем индейку с добавлением розмарина, соли и перца.
  2. Томаты разрезать пополам, немного поперчить и отправить запекаться в духовку на 150160 градусов, пока они не покроются корочкой (около 2025 минут).
  3. Свеклу натереть на мелкую терку, добавить стакан воды и поставить на огонь. Кипятить 57 минут, затем пропустить через сито. Понадобится только получившийся бульон.
  4. Кус-кус залить кипящим бульоном из свеклы в соотношении 100 г кус-куса на 150 мл жидкости. Посолить, поперчить, добавить немного оливкового масла и накрыть крышкой. Через 57 минут, когда кус-кус впитает всю жидкость, взбить вилкой, чтобы он стал рассыпчатым.
  5. Для соуса нужно натереть цедру одного лимона и выдавить лимонный сок по вкусу. Нагреть на огне с небольшим количеством масла, затем медленной струйкой влить сливки. Соль и щепотку сахара добавить по вкусу. Довести до кипения и снять с огня.
  6. Индейку достать из маринада и обжарить со всех сторон до золотистой корочки. Затем на эту же сковороду вылить маринад и уваривать, пока он не превратится в глазурь и не покроет мясо со всех сторон.

Приятного аппетита!

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