Гранола: покроковий рецепт від Катерини Великої

Гранола від Катерини Великої

Гранола — ситний і корисний сніданок. Її легко і просто приготувати у домашніх умовах. На відміну від магазинної, вона не містить хімічних добавок, зайвого цукру і гідрогенізованих жирів. Покроковий рецепт від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете у матеріалі.

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці – 2 ст. л.

Горіхи – 1/3 ст. л.

Насіння – 1/3 ст. л.

Родзинки – 1/3 ст. л.

Сухофрукти – жменя

Сіль – 1/4 ч. л.

Мед (або цукор) – 1/2 ст. л.

Кориця – 1/2 ч.л.

Рослинна олія – 3 ст. л.

Вода – 1 ст. л.

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Приготування:

Змішати у мисці пластівці, сіль і горіхи. На слабкому вогні нагріти мед, воду, корицю, рослинну олію. Змішати до однорідної маси. Вилити у сухі інгредієнти та перемішати. Розігріти духовку до 130 градусів. Змастити деко олією і рівномірно розподілити суміш. Запікати 30 – 40 хвилин. Додати сухофрукти і запікати ще 10 – 15 хвилин до золотистого кольору. У порцію граноли додати йогурт, фрукти, ягоди за смаком. Зберігати у банці зі щільною кришкою.

Смачного!

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