Гранола: покроковий рецепт від Катерини Великої

Гранола від Катерини Великої
15.08.2022
Гранола — ситний і корисний сніданок. Її легко і просто приготувати у домашніх умовах. На відміну від магазинної, вона не містить хімічних добавок, зайвого цукру і гідрогенізованих жирів. Покроковий рецепт від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете у матеріалі.
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці – 2 ст. л.
- Горіхи – 1/3 ст. л.
- Насіння – 1/3 ст. л.
- Родзинки – 1/3 ст. л.
- Сухофрукти – жменя
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Мед (або цукор) – 1/2 ст. л.
- Кориця – 1/2 ч.л.
- Рослинна олія – 3 ст. л.
- Вода – 1 ст. л.
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Приготування:
- Змішати у мисці пластівці, сіль і горіхи.
- На слабкому вогні нагріти мед, воду, корицю, рослинну олію. Змішати до однорідної маси. Вилити у сухі інгредієнти та перемішати.
- Розігріти духовку до 130 градусів.
- Змастити деко олією і рівномірно розподілити суміш.
- Запікати 30–40 хвилин.
- Додати сухофрукти і запікати ще 10–15 хвилин до золотистого кольору.
- У порцію граноли додати йогурт, фрукти, ягоди за смаком.
- Зберігати у банці зі щільною кришкою.
Смачного!
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