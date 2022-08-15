Гранола: пошаговый рецепт от Екатерины Великой

Гранола от Екатерины Великой
15.08.2022
Гранола — сытный и полезный завтрак. Ее легко и просто приготовить в домашних условиях. В отличие от магазинной, она не содержит химических добавок, лишнего сахара и гидрогенизированных жиров. Пошаговый рецепт от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья – 2 ст. л.
- Орехи – 1/3 ст. л.
- Семечки – 1/3 ст. л.
- Изюм – 1/3 ст. л.
- Сухофрукты – горсть
- Соль – 1/4 ч. л.
- Мед (или сахар) – 1/2 ст. л.
- Корица – 1/2 ч.л.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Вода – 1 ст. л.
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Приготовление:
- Смешать в миске хлопья, соль и орехи.
- На слабом огне нагреть мёд, воду, корицу, растительное масло. Смешать до однородной массы. Вылить в сухие ингредиенты и перемешать.
- Разогреть духовку до 130 градусов.
- Смазать противень маслом и равномерно распределить смесь.
- Запекать 30–40 минут.
- Добавить сухофрукты и запекать ещё 10–15 минут до золотистого цвета.
- В порцию гранолы добавить йогурт, фрукты, ягоды по вкусу.
- Хранить в банке с плотной крышкой.
Приятного аппетита!
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