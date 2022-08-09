Тарт із заварним кремом та полуницею: покроковий рецепт від Катерини Великої

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МастерШеф

Тарт із заварним кремом та полуницею від Катерини Великої

09.08.2022

Тарт вважається типовою стравою французької кухні. Це відкритий пиріг зі спеціально приготовленого пісочного тіста. Його вживають як основну страву, так і як десерт. Покроковий рецепт тарта із заварним кремом та полуницею від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.

тарт клубника великой

Інгредієнти:

Пісочне тісто:

  • Борошно
  • Вершкове масло 150 г
  • Яйце 1 шт.
  • Цукрова пудра 2 ст. л.
  • Вода 1.5 стакана

Заварний крем:

  • Молоко 500 мл
  • Цукор 150 г
  • Яйце 2 шт.
  • Борошно 60 г
  • Вершкове масло 20 г
  • Екстракт ванілі 10 г

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Приготування:

  1. Просіяти борошно гіркою на стіл (робоча поверхня не повинна бути теплою, чим холодніша тим краще).
  2. Зробити «колодязь», додати туди яйце, цукор, масло і влити крижану воду.
  3. З’єднати всередині воронки всі компоненти і відразу замісити тісто.
  4. Коли тісто стане однорідним і м’яким, скатати в кулю, загорнути в плівку і відправити в холодильник на 30 хвилин.
  5. Розкатати тісто.
  6. Тарталетки випікати при температурі 180 градусів 15 хв., до повної готовності.
  7. У каструлю налити молоко і насипати цукор. Нагріти до розчинення цукру.
  8. Яйця і борошно перемішати до утворення однорідної маси.
  9. У яєчну суміш влити половину молока. Перемішати. Додати другу частину молока і знову перемішати.
  10. Поставити каструлю на вогонь, постійно перемішуючи, довести масу до кремоподібного стану.
  11. Зняти з вогню. Додати вершкове масло і ванільний цукор.
  12. Накрити плівкою. Дайте охолонути до кімнатної температури.
  13. Наповнити тарталетку кремом. Прикрасити полуницею і м’ятою.

Смачного!

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