Тарт с заварным кремом и клубникой: пошаговый рецепт от Екатерины Великой

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МастерШеф

Тарт с заварным кремом и клубникой от Екатерины Великой

09.08.2022

Тарт считается типичным блюдом французской кухни. Это открытый пирог из специально приготовленного песочного теста. Его употребляют как в качестве основного блюда, так и в качестве десерта. Пошаговый рецепт тарта с заварным кремом и клубникой от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.  

тарт клубника великой

Ингредиенты:

Песочное тесто:

  • Мука
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахарная пудра – 2 ст. л.
  • Вода – 1.5 стакана

Заварной крем:

  • Молоко – 500 мл
  • Сахар – 150 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 60 г
  • Сливочное масло – 20 г
  • Экстракт ванили – 10 г

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Приготовление:

  1. Просеять муку горкой на стол (рабочая поверхность не должна быть теплой, чем холоднее тем лучше).
  2. Сделать «колодец», добавить туда яйцо, сахар, масло и влить ледяную воду.
  3. Соединить внутри воронки все компоненты и сразу замесить тесто.
  4. Когда тесто станет однородным и мягким, скатать в шар, завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
  5. Раскатать тесто.
  6. Тарталетку выпекать при температуре 180 градусов 15 мин., до полной готовности.
  7. В кастрюлю налить молоко и насыпать сахар. Нагреть до растворения сахара.
  8. Яйца и муку перемешать до образования однородной массы.
  9. В яичную смесь влить половину молока. Перемешать. Добавить вторую часть молока и снова перемешать.
  10. Поставить кастрюлю на огонь, постоянно перемешивая, довести массу до кремообразного состояния.
  11. Снять с огня. Добавить сливочное масло и ванильный сахар.
  12. Накрыть пленкой. Дайте остыть до комнатной температуры.
  13. Наполнить тарталетку кремом. Украсить клубникой и мятой.

Приятного аппетита!

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