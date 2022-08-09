Тарт с заварным кремом и клубникой: пошаговый рецепт от Екатерины Великой

Тарт с заварным кремом и клубникой от Екатерины Великой

Тарт считается типичным блюдом французской кухни. Это открытый пирог из специально приготовленного песочного теста. Его употребляют как в качестве основного блюда, так и в качестве десерта. Пошаговый рецепт тарта с заварным кремом и клубникой от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

Ингредиенты:

Песочное тесто:

Мука

Сливочное масло – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Сахарная пудра – 2 ст. л.

Вода – 1.5 стакана

Заварной крем:

Молоко – 500 мл

Сахар – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Мука – 60 г

Сливочное масло – 20 г

Экстракт ванили – 10 г

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Приготовление:

Просеять муку горкой на стол (рабочая поверхность не должна быть теплой, чем холоднее – тем лучше). Сделать «колодец», добавить туда яйцо, сахар, масло и влить ледяную воду. Соединить внутри воронки все компоненты и сразу замесить тесто. Когда тесто станет однородным и мягким, скатать в шар, завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут. Раскатать тесто. Тарталетку выпекать при температуре 180 градусов 15 мин., до полной готовности. В кастрюлю налить молоко и насыпать сахар. Нагреть до растворения сахара. Яйца и муку перемешать до образования однородной массы. В яичную смесь влить половину молока. Перемешать. Добавить вторую часть молока и снова перемешать. Поставить кастрюлю на огонь, постоянно перемешивая, довести массу до кремообразного состояния. Снять с огня. Добавить сливочное масло и ванильный сахар. Накрыть пленкой. Дайте остыть до комнатной температуры. Наполнить тарталетку кремом. Украсить клубникой и мятой.

Приятного аппетита!

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