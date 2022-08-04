Як приготувати сочники: рецепт покроково від Єлизавети Глінської

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МастерШеф

Сочники від Єлизавети Глінської

04.08.2022

У будь-яку пору року хочеться з’їсти смачну, м’яку випічку за чашечкою ароматного чаю. Рецепт приготування сочників від Єлизавети Глінської, судді «МастерШеф»-9, – простий і не потребує багато вашого часу. Як приготувати сочники – читайте в нашому матеріалі.

сочники лиза мини

Інгредієнти:

Пісочне тісто:

  • Борошно – 240 г
  • Розпушувач – 5 г
  • Цукрова пудра – 60 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Яйця – 50 г
  • Сіль – 1 г

Начинка:

  • Сир – 300 г
  • Борошно – 20 г
  • Білок – 30 г
  • Цукрова пудра або цукор – 40 г
  • Цедра лимона

Глазуровка:

  • Жовток – 20 г
  • Молоко – 10 мл

Приготування:

  1. З’єднати борошно з розпушувачем і сіллю.
  2. Збити розм’якшене вершкове масло, додати цукрову пудру, яйце і борошно з розпушувачем.
  3. Замісити тісто, поки борошно не зволожиться і маса не стане однорідною.
  4. Розкатати тісто між двома листами пергаменту завтовшки 3–4 мм, прибрати в холодильник на 1 годину.
  5. Підготувати начинку: з’єднати сир з борошном, цукровою пудрою або цукром.
  6. Додати білок і цедру лимона, натерту на дрібній тертці.
  7. Видавити з охолодженого тіста кола діаметром 10 см.
  8. На одну сторону кола викласти начинку. Накрити другою стороною і злегка придавити, край скріплювати не потрібно.
  9. Змастити верх сочника глазуровкою і відправити випікатися у розігріту до 170 ˚С духовку на 18–20 хвилин.

Смачного!

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