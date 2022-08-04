Как приготовить сочники: рецепт пошагово от Елизаветы Глинской

Сочники от Елизаветы Глинской

В любое время года хочется съесть вкусную, мягкую выпечку за чашечкой ароматного чая. Рецепт приготовления сочников от Елизаветы Глинской, судьи «МастерШеф»-9, – простой и не требует много вашего времени. Как приготовить сочники – читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

Песочное тесто:

Мука – 240 г

Разрыхлитель – 5 г

Сахарная пудра – 60 г

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 50 г

Соль – 1 г

Начинка:

Творог – 300 г

Мука – 20 г

Белок – 30 г

Сахарная пудра или сахар – 40 г

Цедра лимона

Глазировка:

Желток – 20 г

Молоко – 10 мл

Приготовление:

Соединить муку с разрыхлителем и солью. Взбить размягченное сливочное масло, добавить сахарную пудру, яйцо и муку с разрыхлителем. Замесить тесто, пока мука не увлажнится и масса не станет однородной. Раскатать тесто между двух листов пергамента толщиной 3–4 мм, убрать в холодильник на 1 час. Подготовить начинку: соединить творог с мукой, сахарной пудрой или сахаром. Добавить белок и цедру лимона, натертую на мелкой терке. Выдавить из отдохнувшего теста круги диаметром 10 см. На одну сторону круга выложить начинку. Накрыть второй стороной и слегка придавить, край скреплять не нужно. Смазать верх сочника глазировкой и отправить выпекаться в разогретую до 170 ˚С духовку на 18–20 минут.

Приятного аппетита!

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