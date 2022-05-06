Як приготувати буженину з індички? Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» і « Бог м’яса» Алік Мкртчян в новому пості в Instagram поділився секретами приготування цієї смакоти. Покроковий рецепт буженини з індички читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

стегно індички

сіль і перець

мелений мускатний горіх

запашний перець

сухий мелений часник

курага

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Приготування:

Беремо стегно індички і вирізаємо кісточку (ми ж продаємо, вже без кісточки) і зайвий жир. Солимо, перчимо і додаємо решту спецій. Курагу розподіляємо по всій поверхні, і загортаємо в рулет. Зав’язуємо в декількох місцях, кулінарними нитками. Обертаємо щільно в 2 – 3 шари фольги, і ставимо в розігріту до 170 градусів духовку на 120 хвилин (2 години). За 15 хвилин до закінчення часу, потрібно відкрити фольгу і запікати до золотистої скоринки! Подавати можна в гарячому вигляді, як страву, і в холодному, як нарізану буженину.

Смачного!

Джерело: Instagram – chef_alik_mkrtchyan

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