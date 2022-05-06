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Буженина з індички: рецепт від Аліка Мкртчяна

06.05.2022

Як приготувати буженину з індички? Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» і « Бог м’яса» Алік Мкртчян в новому пості в Instagram поділився секретами приготування цієї смакоти. Покроковий рецепт буженини з індички читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • стегно індички
  • сіль і перець
  • мелений мускатний горіх
  • запашний перець
  • сухий мелений часник
  • курага

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Приготування:

  1. Беремо стегно індички і вирізаємо кісточку (ми ж продаємо, вже без кісточки) і зайвий жир.
  2. Солимо, перчимо і додаємо решту спецій.
  3. Курагу розподіляємо по всій поверхні, і загортаємо в рулет.
  4. Зав’язуємо в декількох місцях, кулінарними нитками.
  5. Обертаємо щільно в 23 шари фольги, і ставимо в розігріту до 170 градусів духовку на 120 хвилин (2 години).
  6. За 15 хвилин до закінчення часу, потрібно відкрити фольгу і запікати до золотистої скоринки!
  7. Подавати можна в гарячому вигляді, як страву, і в холодному, як нарізану буженину.

Смачного!

Джерело: Instagram  chef_alik_mkrtchyan

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