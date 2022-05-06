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Буженина из индейки: рецепт от Алика Мкртчяна

06.05.2022

Как приготовить буженину из индейки? Участник кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» и «Бог мяса» Алик Мкртчян в новом посте в Instagram поделился секретами приготовления этой вкуснятины. Пошаговый рецепт буженины из индейки читайте в материале.

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Ингредиенты: 

  • бедро индейки
  • соль и перец
  • молотый мускатный орех
  • душистый перец
  • сухой молотый чеснок
  • курага

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Приготовление: 

  1. Берем бедро индейки и вырезаем косточку (мы же продаем, уже без косточки) и лишний жир.
  2. Солим, перчим и добавляем остальные специи.
  3. Курагу распределяем по всей поверхности, и заворачиваем в рулет.
  4. Завязываем в нескольких местах, кулинарными нитями.
  5. Оборачиваем плотно в 23 слоя фольги, и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 120 минут (2 часа).
  6. За 15 минут до истечения времени, нужно открыть фольгу и запекать до золотистой корочки!
  7. Подавать можно в горячем виде, как блюдо, и в холодном,  как нарезанную буженину.

Приятного аппетита! 

Источник: Instagram chef_alik_mkrtchyan

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