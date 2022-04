Тільки нещодавно судді шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський зібрали мільйон для найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит». Сьогодні Ольга Мартиновська поділилася в своїх соцмережах неймовірною новиною – книгу «Пасхальний стіл з Олею Мартиновською» можна придбати за донати на допомогу армії та дітям.

«Знаю, як ви чекали. Так, вам не почулося, нарешті на наш сайт ми додали електронну версію книги «Пасхальний стіл з Олею Мартиновською». І ви можете її придбати за донати так само, як купували три інші книги. Частина коштів, звісно, піде на допомогу армії та діткам. Але це ще не все. До книги бонусом ви отримаєте 6 відеорецептів смачнющих страв: рататуй, паштет з маринованими овочами, 2 вида м’яса і, звісно ж, паска за рецептом від Лізи Глінської та альтернативна паска-бріош від мене. Тобто ви отримуєте книгу + 6 відеорецептів за будь-яку суму, яку готові та можете заплатити. Переходьте на сайт за посиланням у шапці профіля, а там ви вже знаєте, що робити. Мої хороші, пам’ятайте: де б ви зараз не знаходились, знайдіть час на те, аби зібратися за столом з рідними чи друзями. Не забивайте на моменти, які дарують щастя. Створіть їх разом за допомогою смачних великодніх страв за нашими рецептами».

