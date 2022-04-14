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Книгу «Пасхальный стол с Ольгой Мартыновской» можно приобрести за донаты в помощь армии и детям

14.04.2022

Только недавно судьи шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский собрали миллион для самой большой детской больницы Украины «Охматдет». Сегодня Ольга Мартыновская поделилась в своих соцсетях невероятной новостью – книгу «Пасхальный стол с Ольгой Мартыновской» можно приобрести за донаты в помощь армии и детям.

Книгу Пасхальный стол с Ольгой Мартыновскойможно приобрести за донаты

«Знаю, как вы ждали. Да, вам не послышалось, наконец-то на наш сайт мы добавили электронную версию книги «Пасхальный стол с Ольгой Мартыновской». И вы можете ее приобрести за донаты так же, как покупали три другие книги. Часть средств, конечно, пойдет на помощь армии и деткам. Но это еще не все. В книгу бонусом вы получите 6 видеорецептов вкуснейших блюд: рататуй, паштет с маринованными овощами, 2 вида мяса и, конечно же, кулич по рецепту от Лизы Глинской и альтернативный кулич-бриошь от меня. То есть, вы получаете книгу + 6 видеорецептов за любую сумму, которую готовы и можете заплатить. Переходите на сайт по ссылке в шапке профиля, а там вы уже знаете, что делать. Мои хорошие, помните: где бы вы сейчас ни находились, найдите время на то, чтобы собраться за столом с родными или друзьями. Не забивайте на моменты, дарящие счастье. Создайте их вместе с помощью вкусных пасхальных блюд по нашим рецептам».

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