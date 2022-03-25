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Паша Серветник просить фінансової допомоги, щоб безкоштовно роздавати хліб мешканцям Херсона

25.03.2022

Переможець шоу «МастерШеф» Паша Серветник зараз активно займається волонтерством. Для того, щоб пекти хліб і роздавати його безкоштовно людям у Херсоні, йому потрібна фінансова допомога. Подробиці – далі в матеріалі.«Привіт, друзі, я продовжую допомагати людям, і я звертаюся до вас із проханням допомогти, люблю вас… PayPal servetnyk0500810@gmail.com

Privat Bank: 5168757396864128».

 

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Публикация от Pavlo Servetnyk (@pashaservetnyk)

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