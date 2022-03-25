Паша Серветник просит финансовой помощи, чтобы бесплатно раздавать хлеб жителям Херсона
25.03.2022
Победитель шоу «МастерШеф» Паша Серветник сейчас активно занимается волонтерством. Для того, чтобы печь хлеб и раздавать его бесплатно людям в Херсоне, ему необходима финансовая помощь. Подробности ― далее в материале.
«Привет, друзья, я продолжаю помогать людям, и я снова обращаюсь к вам с просьбой помочь, люблю вас… PayPal servetnyk0500810@gmail.com
Privat Bank: 5168757396864128».
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