Сергій Денисов активно займається волонтерством

Учасник шоу «МастерШеф»-9 Сергій Денисов займається волонтерством у Києві. Подробиці ― далі в матеріалі.

«Зараз я готую, шукаю кошти на закупівлю продуктів. Спільно з національною ресторанною премією “Сіль” (вони величезні молодці, вся команда, окремо подяка Анні ― організаторці та Олексієві, які щодня знаходять продукти у величезній кількості) щодня у Києві годуємо ЗСУ, Нацгвардію. Також готуємо гарячу їжу для волонтерських центрів, а в них роздають її всім, хто потребує (за день у середньому 1000 порцій гарячого (без супів) по 300―350 г видаємо з однієї кухні). Моя невелика кухня теж годує тероборону (150 порцій гарячих обідів без супів), та 6 домогосподарок, які на своїх домашніх кухнях готують щодня млинці, оладки, сирники. По можливості купую корм для тварин у центр, куди звозять усіх покинутих тварин», ― сказав Сергій Денисов у коментарі для читачів сайту stb.ua.

