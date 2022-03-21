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Сергей Денисов активно занимается волонтерством

21.03.2022

Участник шоу «МастерШеф»-9 Сергей Денисов занимается волонтерством в Киеве. Подробности ― далее в материале. 

 

«Сейчас я готовлю, ищу средства для закупок продуктов. Совместно с национальной ресторанной премией «Соль» (они огромные молодцы, вся команда,отдельно благодарность Анне ― организатору и Алексею, которые каждый день находят продукты в огромном количестве) ежедневно в Киеве кормим ВСУ, Нацгвардию. Также готовим горячую еду для волонтерских центров, а в них раздают всем нуждающимся (в день в среднем 1000 порций горячего (без супов) по 300―350 г выдаем с одной кухни). Моя небольшая кухня тоже кормит тероборону (150 порций горячих обедов без супов), и 6 домохозяек, которые на своих домашних кухнях готовят ежедневно блинчики, оладушки, сырники. По возможности покупаю корм для животных в центр, куда свозят всех брошенных животных», ― сказал Сергей Денисов в комментарии для читателей сайта stb.ua.

 

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Публикация от Serhii Denisov (@sergo_batumskij)

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