22 січня 2022 року о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра шоу «МастерШеф. Битва сезонів», де за перемогу боротимуться найкращі майстри кулінарного мистецтва з різних сезонів легендарного проєкту. Читайте інформацію про кожного учасника шоу «МастерШеф. Битва сезонів» просто зараз!

Олександр Цвігун

Місце проживання: Ірпінь

Олександр ― талановитий юний кулінар. У 19 років він поїхав до Польщі набиратися досвіду в найкращому ресторані міста Щецина. Шеф йому довіряв, і тому ближче до кінця роботи Сашко вже був су-шефом і допомагав навчати новеньких. Юний фахівець став фіналістом на «МастерШеф. Професіонали»-2. Зараз розвиває українську гастрономію, і українська кухня ― його основна любов.

Катерина Велика

Місце проживання: Київ

Катерина ― успішна, впевнена в собі жінка, раніше володіла туристичною фірмою. Вона довго вибирала собі супутника життя ― майбутній чоловік добивався її п’ять років. Катя жартує, що одружилася заради прізвища, щоб стати «Великою».

Щоб потрапити на 5-й сезон «МастерШеф», Каті довелося ставити ультиматум чоловікові. Вона поставила Андрія перед фактом: або йде працювати офіціанткою, або бере участь у проєкті. У підсумку вона стала суперфіналісткою «МастерШеф»-5.

Дмитро Балита

Місце проживання: Львів

Дмитро родом з Прикарпаття. Закінчивши політехнічний університет, вирішив не повертатися до Калуша і знайшов роботу у Львові. Займається фотостудією та проведенням весіль. Готував завжди, це одна з його улюблених справ. Коли лишився сам у Львові, почав розбиратися в кулінарії. Любить готувати гарячі страви та випічку. Мріє відкрити доставку їжі. Фіналіст шоу «МастерШеф»-10.

Олександр Білодід

Місце проживання: Харків

Олександр почав готувати ще в дитинстві: знайшов стареньку кухарську книгу і ― вперед експериментувати. Потім готував для однокурсників у гуртожитку та для колег по роботі. Але кухарем так і не став, вибрав на вимогу батьків професію бухгалтера.

Пробував свої сили в першому сезоні «МастерШеф», але не пройшов. Опускати руки не став: сів за кулінарні книги, а ночами підробляв на кухні одного з харківських ресторанів різноробом. Для того щоб спостерігати за роботою справжніх кухарів, Олександр погодився чистити овочі й мити посуд. Фіналіст другого сезону «МастерШеф».

Анжела Липська

Місце проживання: Одеса

Анжела за спеціальністю технік-механік з ремонту вагонів. Але знайшла себе в подорожах і за дев’ять років побачила 54 країни! Анжела ― вегетаріанка, любить прогулянки лісом та єднання з природою, космосом. Їй подобається шокувати людей своїм віком, адже вона має свій секрет молодості та краси. Анжела стверджує, що часто бачить страви уві сні ― так Всесвіт посилає їй рецепти. Девіз життя — «Диво прийде». Суперфіналістка 8 сезону «МастерШеф».

Віктор Перехрест

Місце проживання: Київ

Вітя все дитинство був хуліганом. Мама сама виховувала його з братом і працювала двірничкою заради кімнати в гуртожитку, яку їй виділила держава. Вітя ― старший син, тому чимало обов’язків лягли на його плечі. Готувати вчився у мами, а потім в училищі. На 4 сезон проєкту «МастерШеф» він прийшов, щоб змінити своє життя і життя своєї родини на краще. Після шоу працював у відомих столичних ресторанах. Загорівся ідеєю покращити харчування дітей і молоді, тому кілька сезонів був шеф-кухарем у скаутському таборі. Бере участь у волонтерських ініціативах. Захоплюється спортом. Вітя вважає, що головне для кулінара ― вміння дотримуватися чистоти, а також володіти креативом і здатністю викручуватися з будь-яких ситуацій.

Прикладом для Віктора у сфері кулінарії є Ольга Мартиновська.

Павло Серветник

Місце проживання: селище Комишани, Херсонська область

Павло ― переможець «МастерШеф. Професіонали». Паша все життя шукав себе: займався музикою, спортом, мистецтвом, за освітою ― програміст. У студентські роки важив зо 100 кг. Кілька років тому його сім’я переживала не найкращі часи, і для Паші це стало переломним моментом. Він кинув пити, курити, схуд на 25 кг, став працювати в громадському харчуванні й закохався в кулінарію. Паша здобував професійні знання, читаючи кулінарні книги. Відпрацювавши в кількох херсонських ресторанах, через півтора року став шеф-кухарем. Після участі в шоу вдосконалював свою майстерність за кордоном, а також захопився випіканням хліба.

Андрій Колісник

Місце проживання: Харків

Андрій ще з дитинства захопився кулінарією, допомагав мамі робити консервацію та варити борщі. Він дуже веселий та позитивний хлопець. Любить розповідати анекдоти. Учасник шоу «МастерШеф»-3. Після проєкту значно виріс у професійному плані. Захоплюється азійською кухнею та випіканням хліба.

Владислав Міцкевич

Місце проживання: Київ

Влад почав захоплюватися кулінарією ще в дитинстві. Батьки мали свій ресторан, де з восьми років він експериментував на кухні. Його перша самостійно приготовлена страва ― котлета по-київськи. У «МастерШеф»-8 Влад дійшов до фіналу. Після проєкту він почав працювати бренд-шефом та шефом у трьох ресторанах, дуже багато навчався і самовдосконалювався. Також Влад був учасником «МастерШеф». Професіонали»-2.

Анастасія Кобиляцька

Місце проживання: Харків

Настя ― переможниця «МастерШеф. Кулінарний випускний». Після проєкту навчалась на кондитера у школі Алена Дюкасса в Парижі. Уже провела безліч майстер-класів для дітей та дорослих. Також вона бере участь у кулінарних конкурсах, змагається з дорослими та не боїться конкуренції. Учасниця «МастерШеф. Професіонали»-2, працює шеф-кондитером.

Дмитро Шевченко

Місце проживання: Київ

Діма ― кухар-універсал. Мріє стати найсексуальнішим шеф-кухарем у світі. Діма готує вже понад 10 років у невеликих кафе, обожнює готувати синові, вважає його головним критиком. В юності читав реп, досі любить це заняття та мріє в майбутньому поєднати кулінарію та реп-музику. Щоранку займається спортом, прагне привести своє тіло в ідеальну форму. Почується тигром у людському тілі. Дмитро Шевченко більше відомий глядачам «МастерШеф. Професіонали» як Шева Дімарик.

Наталка Петрик

Місце проживання: Львів

Закінчивши школу, Наталя серйозно замислювалася, щоб піти в жіночий монастир. Проте батько наполіг на вступі доньки до Львівського національного університету, де вона навчалася на юриста. У студентському гуртожитку Наталя почала багато готувати та експериментувати з новими стравами. Крім того, дівчина захоплюється автостопом, грає на гітарі та вивчає іноземні мови. Після участі в «МастерШеф»-6 вирішила спробувати себе в моделінгу і перемогла в шоу «Модель XL». Має домашнього улюбленця ― єнота на ім’я Люцифер і все так само захоплюється кулінарією

Олег Ковальчук

Місце проживання: Коростишів

Олег заробляв життя тим, що вибивав портрети на могильних плитах. Проте захоплення кулінарією кардинально змінило його життя. Почавши старанно займатися в спортзалі та переглянувши свій щоденний раціон на користь винятково здорової їжі, Олег схуд на 24 кг. Тепер він бере участь у конкурсах бодибілдерів, веде власний спортивний блог і є мотиватором для багатьох людей. Олег любить вигадувати на домашній кухні нові рецепти і розробив власний бренд здорової їжі. Він не п’є, не курить, захоплюється моржуванням, пише вірші, а також робить усе заради щастя коханої дружини та дітей. Фіналіст шоу «МастерШеф»-6.

Владислав Цимбалюк

Місце проживання: Київ

На роботу кухарем Владислава надихнула британська шефиня, кулінарні курси якої показували по телевізору. З того часу він понад 10 років у громадському харчуванні. Пізніше Владислав був змушений змінити професію і став м’ясником. Але він завжди мріяв бути першокласним кухарем і тому прийшов на «МастерШеф. Професіонали»-3. Після того як він дійшов до фіналу, Владу запропонували стати шеф-кухарем київського ресторану.

Вадим Бжезинський

Місце проживання: Кам’янське

Вадим Бжезинський ― переможець 7 сезону «МастерШеф». Хлопець із простої сім’ї, його мама — швачка, а тато, коли був живий, працював на заводі. Вадим з дитинства хотів стати кухарем, але не мав можливості вчитися. Дивився кулінарні блоги і готував нові страви для своєї дівчини. А потім переміг у кулінарному шоу і прославився на всю країну як Пава.

Яна Балог

Місце проживання: Київ

До перемоги в 10 сезоні шоу «МастерШеф» Яна жила в Ужгороді та навчалася на медика. Дуже любить готувати, особливо кондитерські вироби. Обожнює Лізу Глинську і вважає її своїм прикладом. Усі друзі Яни люблять її десерти, хвалять кулінарні здібності.

Серафим Дерега

Місце проживання: Біла Церква

Серафим ― учасник шоу «МастерШеф»-11. Його тато ― священник у православній церкві. Проте Серафим не захотів іти стопами батька, а вибрав кухню. Тато спочатку не прийняв його вибір, але потім змирився. Сіма зрозумів, що кухня ― це його пристрасть, і вирішив зосередитись на пізнанні кулінарного мистецтва. Працює з десертами та м’ясом однаково добре. У вільний час експериментує із зачісками, татуюванням та пірсингом.

Олександр Кривець

Місце проживання: Київ

Сашко навчається на режисера в Київському національному університеті культури та мистецтв. Він піаніст, але не хоче грати. Любить монтувати, знімати відео і готувати. Дивився телешоу з Гордоном Рамзі та іншими шеф-кухарями. Вважає себе харизматичним і любить командувати, хоче навчитися керувати персоналом, як тато. Фіналіст шоу «МастерШеф»-11.

Ірина Раковчен

Місце проживання: Київ

Іра має доньку, чоловіка, і як керівниця двох кав’ярень вона займалася адмініструванням, налаштовувала роботу, вела бухгалтерію і стежила за якістю виконаної роботи. Крім того, що дуже любить готувати, Ірина — майстер спорту з бадмінтону, багаторазова чемпіонка України та переможниця багатьох європейських змагань. Фіналістка шоу «МастерШеф»-10.

Руслан Лучков

Місце проживання: Херсон

Руслан працює актором травесті-шоу вже 11 років. Його сценічне ім’я ― Лоліта Амбер, що означає «бурштинова» і поєднується з його образом. Руслан зізнається, що як тільки він переодягається, костюм і макіяж відразу впливають на його характер, і зі звичайного херсонського хлопця він перетворюється на сексуальну та жіночну Лоліту. Проте акторська діяльність не дає бажаних гонорарів. Більшість зарплати витрачає на камені, пір’я, тканину та інші атрибути для своїх образів. Тож Руслан додатково працює офіціантом. Робота в ресторані дуже його приваблює, тому він мріє стати кухарем. Часто готує вдома та любить експериментувати зі смаками. Суперфіналіст 9 сезону «МастерШеф».

