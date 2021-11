З перших хвилин у 13 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтесь, хто залишив «МастерШеф»-11 у 13 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних у 13 випуску змагалися: Яна Лєскова, Максим Самчук, Світлана Ткаченко, Богдан Шинкарьов, Олександр Кривець, Даша Євтух і Марина Файніцька. Судді дали кожному учаснику змогу обрати ключовий продукт для страви і написати його на аркушику паперу. Відтак усі листочки зібрали в чорну коробку, і аматори по черзі навмання витягували з неї назви інгредієнтів і готували страви саме з них. Найгірше з конкурсом чорних упоралася Даша Євтух, тому саме вона залишила проєкт у 13 випуску.

Більше на тему: Глінтвейн від Тетяни Литвинової

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.