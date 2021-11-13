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Кто покинул «МастерШеф»-11 в 13 выпуске от 13.11.2021?

13.11.2021

С первых минут в 13 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 13 выпуске, уже сейчас.

На конкурсе черных в 13 выпуске соревновались: Яна Лескова, Максим Самчук, Светлана Ткаченко, Богдан Шинкарев, Александр Кривец, Даша Евтух и Марина Файницкая. Судьи дали каждому участнику возможность выбрать ключевой продукт для блюд и написать его на листике бумаги. Затем все листики собрали в черную коробку, и аматоры поочередно вслепую тянули из нее названия ингредиентов и готовили блюда именно из них. Хуже всего с конкурсом черных справилась Даша Евтух, поэтому именно она покинула проект в 13 выпуске.

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