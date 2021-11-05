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«МастерШеф»-11 випуск 12: чи навчаться учасники розумно використовувати продукти?

05.11.2021

Цієї суботи, 6 листопада, о 22:00 на телеканалі СТБ вийде 12 випуск 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде у 12 випуску легендарного шоу? Читайте зараз!

Кулінари-аматори все ближче до заповітної перемоги! Цього разу їм треба навчитися розумно використовувати продукти. Учасники проєкту поділяться на пари, в яких працюватимуть усю програму, і вирушать по інгредієнти. Усього за 15 хвилин їм необхідно вибрати продукти на всі три конкурси, але які саме будуть умови випробувань ― аматорам скажуть пізніше. Тобто їхні набори мають бути максимально універсальними. Ще одна важлива умова ― загальна вага продуктів пари не повинна перевищувати 4 кг. Щойно всі команди виберуть інгредієнти, їм озвучать умови першого конкурсу. Кулінарам доведеться готувати страви відповідно до… знаків зодіаку! Чи вдасться догодити вимогливим членам журі та гостям проєкту? І які ще випробування чекають на учасників? Дивіться в ефірі.

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