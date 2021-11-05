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«МастерШеф»-11 выпуск 12: научатся ли участники разумно использовать продукты?

05.11.2021

В эту субботу, 6 ноября, в 22:00 на телеканале СТБ выйдет 12 выпуск 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 12 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас! 

Кулинары-аматоры все ближе к заветной победе! В этот раз им предстоит научиться разумно использовать продукты. Участники проекта разделятся на пары, в которых будут работать всю программу, и отправятся за ингредиентами. Всего за 15 минут им необходимо выбрать продукты на все три конкурса, но какие именно будут условия испытаний ― аматорам скажут позднее. То есть, их наборы должны быть максимально универсальными. Еще одно важное условие ― общий вес продуктов пары не должен превышать 4 кг. Как только все команды выберут ингредиенты, им озвучат условия первого конкурса. Кулинарам придется готовить блюда в соответствии со… знаками зодиака! Удастся ли угодить требовательным членам жюри и гостям проекта? И какие еще испытания ждут участников? Смотрите в эфире.

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