З перших хвилин у 10 випуску «МастерШеф»-11 панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли з ними впоратися. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-11 у 10 випуску, уже зараз.

Учасники мали наліпити вареників. Але вся складність полягала в начинці, адже вона мала ідеально відображати смак відомої страви. Наприклад, вареник зі смаком борщу. Проте це не означало, що треба загортати в тісто саму цю страву. Що більше начинок, то більше в учасника шансів залишитися у проєкті. На приготування вареників судді дали аматорам півтори години.

Чорні мусили подбати і про кількість порцій ― їх мало бути 2, адже судили конкурс не тільки Ектор, Ольга і Володимир. Щойно учасники закінчили працювати, на кухні з’явилися їхні колеги в білих фартухах. Вони куштували вареники і, не знаючи, де чия страва, відгадували смак начинки. На вердикти до професійного журі потрапляли тільки ті вареники, начинки яких угадали учасники в білих фартухах.

Аматори в чорних фартухах дуже добре впоралися із завданням. Саме тому в 10 випуску шоу «МастерШеф»-11 проєкт не залишив ніхто!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.