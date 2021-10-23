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Кто покинул «МастерШеф»-11 в 10 выпуске от 23.10.2021?

23.10.2021

С первых минут в 10 выпуске «МастерШеф»-11 царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Но не все смогли с ними справиться. Узнайте, кто покинул «МастерШеф»-11 в 10 выпуске, уже сейчас.

Участникам нужно было налепить вареников. Но вся сложность заключалась в начинке, ведь она должна была идеально отражать вкус известного блюда. Например, вареник со вкусом борща. Но это не значило, что в тесто нужно завернуть само это блюдо. Чем больше начинок, тем больше у участника шансов остаться в проекте. На приготовление вареников судьи дали любителям полтора часа.

Черные должны были позаботиться и о количестве порций ― их должно быть 2, ведь судили конкурс не только Эктор, Ольга и Владимир. Как только участники закончили работать, на кухне появились их коллеги в белых фартуках. Они пробовали вареники и, не зная, где чье блюдо, отгадывали вкусы начинки. На вердикты к профессиональному жюри попадали только те вареники, начинки которых угадали участники в белых фартуках. 

Аматоры в черных фартуках очень хорошо справились с заданием. Именно поэтому в 10 выпуске шоу «МастерШеф»-11 проект не покинул никто!

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