Цієї суботи, 16 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийдуть 8 і 9 випуски 11 сезону шоу «МастерШеф». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб підкорити суддів своїми кулінарними здібностями. Що ж буде у 8 і 9 випусках легендарного шоу? Читайте просто зараз!

На глядачів чекає подвійна порція «МастерШеф»-11! У першому восьмого випуску кулінарам-аматорам доведеться не лише поліпшити свої професійні навички, а й зрозуміти, яку цінність можуть мати слова. Учасники поділяться на дві команди. Капітани виберуть су-шефів і залишать кухню разом з ними. Для решти учасників Ектор Хіменес-Браво проведе майстер-клас. Шеф-кухар приготує авторську багатокомпонентну страву. Робота буде розділена на 6 етапів. Кожен учасник від команди зможе побачити по одному з них. Вони по черзі спостерігатимуть процеси приготування, а відтак їм треба буде за 3 хвилини вмістити все побачене в 5 словах на папері. Капітанам і їхнім помічникам необхідно повторити оригінал страви за підказками своїх команд. Якщо учасники захочуть написати більше слів капітанам, їм доведеться розплатитися… часом. Більше слів ― менше часу на приготування страви. Що виберуть аматори? І чи зможуть вони відтворити страву Ектора?

На початку дев’ятого тижня відразу кілька учасників здивують несподіваними новинами. У першому конкурсі аматори поділяться на дві команди, капітани виберуть помічників. Завдання: приготувати сет страв «на один укус» ― мініатюрні порції, які подаються в спеціальному посуді. Також кожна команда отримає по 10 карток, на них буде позначена певна ситуація, умова чи навіть людина, для якої треба приготувати страву. Всього командам необхідно приготувати по 10 закусок. Капітани і су-шефи залишать кухню, а після повернення спробують угадати, якій картці відповідає певна страва. Хто продовжить боротися за перемогу, а хто не впорається з випробуваннями? Дивіться в ефірі.

Video: «МастерШеф»-11 випуск 8 і 9: Що буде в нових випусках проєкту? У Мастер Шеф 11 сезон 8 і 9 випуск учасники будуть готувати у двох випусках проєкту. Хто отримає білий фартук у 8 і 9 випуску Мастер Шеф 11 від 16.10.2021, а хто поїде додому?

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