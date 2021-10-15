В эту субботу, 16 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдут 8 и 9 выпуски 11 сезона шоу «МастерШеф». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы покорить судей своими кулинарными способностями. Что же будет в 8 и 9 выпусках легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Зрителей ждет двойная порция «МастерШеф»-11! В первом конкурсе восьмого выпуска кулинарам-аматорам предстоит не только улучшить свои профессиональные навыки, но и понять, какую ценность могут нести слова. Участники поделятся на две команды. Капитаны выберут су-шефов, а затем покинут кухню вместе с ними. Для оставшихся участников Эктор Хименес-Браво проведет мастер-класс. Шеф-повар приготовит авторское многокомпонентное блюдо. Работа будет разделена на 6 этапов. Каждый участник от команды сможет увидеть по одному из них. Они по очереди будут смотреть на процессы приготовления, а после им предстоит за 3 минуты вместить все увиденное в 5 словах на бумаге. Капитанам и их помощникам необходимо повторить оригинал блюда по подсказкам своих команд. Если участники захотят написать больше слов капитанам, им придется расплатиться… временем. Больше слов ― меньше времени на приготовление блюда. Что выберут аматоры? И смогут ли они воссоздать блюдо Эктора?

В начале девятой недели сразу несколько участников удивят неожиданными новостями. В первом конкурсе аматоры поделятся на две команды, капитаны выберут помощников. Задача: приготовить сет блюд «на один укус» ― миниатюрные порции, которые подаются в специальной посуде. Также каждая команда получит по 10 карточек, на них будет обозначена определенная ситуация, условие или даже человек, для которого нужно приготовить блюдо. Всего командам необходимо приготовить по 10 закусок. Капитаны и су-шефы покинут кухню, а по возвращении попытаются угадать, какой карточке соответствует определенное блюдо. Кто продолжит бороться за победу, а кто не справится с испытаниями? Смотрите в эфире.

Video: «МастерШеф»-11 выпуск 8 и 9: Что будет в новых выпусках проекта? В Мастер Шеф 11 сезон 8 и 9 выпуск уучастники будут готовить в двух выпусках проекта. Кто получит белый фартук в 8 и 9 выпуске Мастер Шеф 11 от 16.10.2021, а кто отправится домой?

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