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Домашня паста: рецепт від Ольги Мартиновської

01.09.2021

Що ж готувати дітям на вечерю? З цим питанням щодня стикається суддя шоу «МастерШеф»-11 Ольга Мартиновська. За її словами, донька Віруня просто обожнює домашню пасту! Але як правильно та смачно приготувати спагеті для дітей? Читайте просто зараз! 

Інгредієнти: 

  • пшеничне борошно ― 1 кг
  • холодна вода ― 1 ст. л. 
  • яйце ― 1 шт.
  • яєчні жовтки ― 28 шт. (їх ми додаємо доти, доки загальна вага всіх інгредієнтів досягне 1600 г)

Спосіб приготування:

  1. Вкрай важливий момент — поєднати всі інгредієнти і почати змішувати на високих оборотах у кухонній машині! 
  2. Не треба додавати ані солі, ані оливкової олії… Розкачувати потрібно тоненько, нарізати тісто  і одразу відправляти в морозилку.
  3. Обов’язково готуйте пасту з домашніх яєць — вони зроблять тісто сонячним, і неодмінно готуйте з дітьми — вони зроблять страву з любов’ю!

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