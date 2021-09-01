Домашня паста: рецепт від Ольги Мартиновської

Що ж готувати дітям на вечерю? З цим питанням щодня стикається суддя шоу «МастерШеф»-11 Ольга Мартиновська. За її словами, донька Віруня просто обожнює домашню пасту! Але як правильно та смачно приготувати спагеті для дітей? Читайте просто зараз!

Інгредієнти:

пшеничне борошно ― 1 кг

холодна вода ― 1 ст. л.

яйце ― 1 шт.

яєчні жовтки ― 28 шт. (їх ми додаємо доти, доки загальна вага всіх інгредієнтів досягне 1600 г)

Спосіб приготування:

Вкрай важливий момент — поєднати всі інгредієнти і почати змішувати на високих оборотах у кухонній машині! Не треба додавати ані солі, ані оливкової олії… Розкачувати потрібно тоненько, нарізати тісто і одразу відправляти в морозилку. Обов’язково готуйте пасту з домашніх яєць — вони зроблять тісто сонячним, і неодмінно готуйте з дітьми — вони зроблять страву з любов’ю!

Більше на тему:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.