Домашня паста: рецепт від Ольги Мартиновської
01.09.2021
Що ж готувати дітям на вечерю? З цим питанням щодня стикається суддя шоу «МастерШеф»-11 Ольга Мартиновська. За її словами, донька Віруня просто обожнює домашню пасту! Але як правильно та смачно приготувати спагеті для дітей? Читайте просто зараз!
Інгредієнти:
- пшеничне борошно ― 1 кг
- холодна вода ― 1 ст. л.
- яйце ― 1 шт.
- яєчні жовтки ― 28 шт. (їх ми додаємо доти, доки загальна вага всіх інгредієнтів досягне 1600 г)
Спосіб приготування:
- Вкрай важливий момент — поєднати всі інгредієнти і почати змішувати на високих оборотах у кухонній машині!
- Не треба додавати ані солі, ані оливкової олії… Розкачувати потрібно тоненько, нарізати тісто і одразу відправляти в морозилку.
- Обов’язково готуйте пасту з домашніх яєць — вони зроблять тісто сонячним, і неодмінно готуйте з дітьми — вони зроблять страву з любов’ю!
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