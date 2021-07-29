Фрикасе з рапанів: рецепт від Івана Мілановича
29.07.2021
Якщо ви давно мріяли приготувати страву високої кухні в домашніх умовах, але переживали за результат ― не біда. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович розповів, як приготувати фрикасе з рапанів легко і швидко. Детальніше читайте в матеріалі. ⠀
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Інгредієнти: ⠀
- Рапани ― 500 г
- Печериці ― 300 г
- Цибуля ріпчаста або шалот ― 80 г
- Часник ― 10 г
- Вершки 20―25% ― 150 мл
- Базилік свіжий ― кілька гілочок
- Біле сухе вино ― 150 мл
- Мускатний горіх ― щіпка
- Цукор ― кілька щіпок
- Сіль, перець ― за смаком
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Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю і часник. Відправте на розігріту з олією сковорідку.
- Обсмажуйте, постійно помішуючи, на помірному вогні кілька хвилин, до прозорості. Цибуля і часник не повинні пожовтіти.
- Потім влийте вино і випарюйте на великому вогні практично до повного випаровування вологи.
- Зменшіть вогонь і додайте печериці. Обсмажуйте ще 5―6 хвилин, помішуючи.
- Введіть вершки і тушкуйте ще 7―8 хвилин після закипання. Якщо основа виходить занадто рідкою, упарюйте до потрібної консистенції.
- Ретельно очистіть рапанів! На них не має залишитися щільного панцира, прожилок і перетинок. Це важливо, щоб рапани вийшли ніжними і м’якими.
- Введіть рапанів разом з подрібненими листочками базиліку і тушкуйте ще 2―3 хвилини на середньому вогні. Вимкніть!
- Наостанок додайте мускатний горіх, цукор і доведіть до смаку сіллю і перцем. Дайте готовому фрикасе настоятися 7―10 хвилин перед подаванням.
- Страва ідеальна як у самостійному вигляді, так і з пастою, рисом або картоплею.
Смачного!
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