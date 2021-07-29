Фрикасе з рапанів: рецепт від Івана Мілановича

Якщо ви давно мріяли приготувати страву високої кухні в домашніх умовах, але переживали за результат ― не біда. Переможець «МастерШеф»-8 Іван Міланович розповів, як приготувати фрикасе з рапанів легко і швидко. Детальніше читайте в матеріалі. ⠀

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Дрібно наріжте цибулю і часник. Відправте на розігріту з олією сковорідку.

Обсмажуйте, постійно помішуючи, на помірному вогні кілька хвилин, до прозорості. Цибуля і часник не повинні пожовтіти.

Потім влийте вино і випарюйте на великому вогні практично до повного випаровування вологи.

Зменшіть вогонь і додайте печериці. Обсмажуйте ще 5 ― 6 хвилин, помішуючи.

Введіть вершки і тушкуйте ще 7 ― 8 хвилин після закипання. Якщо основа виходить занадто рідкою, упарюйте до потрібної консистенції.

Ретельно очистіть рапанів! На них не має залишитися щільного панцира, прожилок і перетинок. Це важливо, щоб рапани вийшли ніжними і м’якими.

Введіть рапанів разом з подрібненими листочками базиліку і тушкуйте ще 2 ― 3 хвилини на середньому вогні. Вимкніть!

Наостанок додайте мускатний горіх, цукор і доведіть до смаку сіллю і перцем. Дайте готовому фрикасе настоятися 7 ― 10 хвилин перед подаванням.