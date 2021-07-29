Фрикасе из рапанов: рецепт от Ивана Милановича

Если вы давно мечтали приготовить блюдо высокой кухни в домашних условиях, но переживали за результат ― не беда. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович рассказал, как приготовить фрикасе из рапанов легко и быстро. Подробнее читайте в материале.

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Мелко нарежьте лук и чеснок. Отправьте на разогретую с растительным маслом сковородку.

Обжаривайте, постоянно помешивая, на умеренном огне несколько минут, до прозрачности. Лук и чеснок не должны пожелтеть.

Затем влейте вино и выпаривайте на большом огне практически до полного испарения влаги.

Уменьшите огонь и добавьте шампиньоны. Обжаривайте еще 5 ― 6 минут, помешивая.

Введите сливки и томите еще 7 ― 8 минут после кипения. Если основа получается слишком жидкой, упаривайте до нужной консистенции.

Тщательно очистите рапанов! На них не должно остаться плотного панциря, прожилок и перепонок. Это важно, чтобы рапаны получились нежными и мягкими.

Введите рапанов вместе с измельченными листиками базилика и тушите еще 2 ― 3 минуты на среднем огне. Выключите!

В конце добавьте мускатный орех, сахар и доведите по вкусу солью и перцем. Дайте готовому фрикасе настояться 7 ― 10 минут перед подачей.