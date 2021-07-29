Фрикасе из рапанов: рецепт от Ивана Милановича
29.07.2021
Если вы давно мечтали приготовить блюдо высокой кухни в домашних условиях, но переживали за результат ― не беда. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович рассказал, как приготовить фрикасе из рапанов легко и быстро. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:⠀
- Рапаны ― 500 г
- Шампиньоны ― 300 г
- Лук репчатый или шалот ― 80 г
- Чеснок ― 10 г
- Сливки 20―25% ― 150 мл
- Базилик свежий ― пару веточек
- Белое сухое вино ― 150 мл
- Мускатный орех ― щепотка
- Сахар ― пару щепоток
- Соль, перец ― по вкусу
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Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук и чеснок. Отправьте на разогретую с растительным маслом сковородку.
- Обжаривайте, постоянно помешивая, на умеренном огне несколько минут, до прозрачности. Лук и чеснок не должны пожелтеть.
- Затем влейте вино и выпаривайте на большом огне практически до полного испарения влаги.
- Уменьшите огонь и добавьте шампиньоны. Обжаривайте еще 5―6 минут, помешивая.
- Введите сливки и томите еще 7―8 минут после кипения. Если основа получается слишком жидкой, упаривайте до нужной консистенции.
- Тщательно очистите рапанов! На них не должно остаться плотного панциря, прожилок и перепонок. Это важно, чтобы рапаны получились нежными и мягкими.
- Введите рапанов вместе с измельченными листиками базилика и тушите еще 2―3 минуты на среднем огне. Выключите!
- В конце добавьте мускатный орех, сахар и доведите по вкусу солью и перцем. Дайте готовому фрикасе настояться 7―10 минут перед подачей.
- Блюдо идеально как в самостоятельном виде, так и с пастой, рисом или картофелем.
Приятного аппетита!
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