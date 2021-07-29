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Фрикасе из рапанов: рецепт от Ивана Милановича

29.07.2021

Если вы давно мечтали приготовить блюдо высокой кухни в домашних условиях, но переживали за результат  ―  не беда. Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович рассказал, как приготовить фрикасе из рапанов легко и быстро. Подробнее читайте в материале. 

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Ингредиенты:⠀

  • Рапаны 500 г
  • Шампиньоны 300 г
  • Лук репчатый или шалот 80 г
  • Чеснок 10 г
  • Сливки 2025% 150 мл
  • Базилик свежий пару веточек
  • Белое сухое вино 150 мл
  • Мускатный орех щепотка
  • Сахар пару щепоток
  • Соль, перец по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок. Отправьте на разогретую с растительным маслом сковородку.
  2.  Обжаривайте, постоянно помешивая, на умеренном огне несколько минут, до прозрачности. Лук и чеснок не должны пожелтеть.
  3. Затем влейте вино и выпаривайте на большом огне практически до полного испарения влаги.
  4. Уменьшите огонь и добавьте шампиньоны. Обжаривайте еще 56 минут, помешивая.
  5. Введите сливки и томите еще 78 минут после кипения. Если основа получается слишком жидкой, упаривайте до нужной консистенции.
  6. Тщательно очистите рапанов! На них не должно остаться плотного панциря, прожилок и перепонок. Это важно, чтобы рапаны получились нежными и мягкими.
  7. Введите рапанов вместе с измельченными листиками базилика и тушите еще 23 минуты на среднем огне. Выключите!
  8. В конце добавьте мускатный орех, сахар и доведите по вкусу солью и перцем. Дайте готовому фрикасе настояться 710 минут перед подачей.
  9. Блюдо идеально как в самостоятельном виде, так и с пастой, рисом или картофелем.

Приятного аппетита!

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