Сьогодні, 12 червня, о 21:00 відбулася прем’єра грандіозного кулінарного шоу «МастерШеф. Селебріті»! Найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу зустрілися на головній кухні країни для того, щоб показати, хто з них гуру кулінарії. Що ж було в прем’єрному випуску шоу?

У першому випуску проєкту «МастерШеф. CELEBRITY» в кулінарній битві зійшлися зіркові блондинки і брюнетки ― Оля Полякова, Аліна Гросу, TAYANNA в команді червоних і Надія Мейхер, Ольга Цибульська, Даша Астаф’єва в команді синіх. Для знаменитих красунь перемога стала справою честі, і вони були готові на все!

У першому конкурсі зірки готували італійську класику ― різото з грибами. На першому етапі потрібно було вибрати рис із великої тарілки з різними крупами, на другому ― обсмажити гриби і зварити рис, а на третьому ― зробити презентацію. Оля Полякова заради пармезану для ідеального різото вдарила конкурентку Олю Цибульську, і на кухні розгорілася справжня боротьба! Зірки заспівали іспанською і зацілували суддів, але навіть це не допомогло їм уникнути кулінарної критики від Ектора Хіменеса-Браво. Ближчою до оригінального рецепту виявилася страва команди синіх. І саме вони отримали один бал у першому конкурсі шоу.

У другому конкурсі «МастерШеф. Селебріті» учасниці грали в кулінарного крокодила. Одна людина жестами показувала задане слово, а команда повинна була відгадувати і паралельно готувати страву. У команді синіх інгредієнти показувала Даша Астаф’єва, а в команді червоних ― TAYANNA. На приготування страв учасницям дали 20 хвилин. Команда синіх готувала рамен, а команда червоних ― яловичину з броколі з часниковим соусом. Краще із завданням упоралися червоні й отримали 2 бали.

У третьому конкурсі «МастерШеф. CELEBRITY» команди повинні були піднести суддям однакові страви. Проте умови роботи були нерівними. Дівчата повинні були приготувати найвідомішу українську класику ― борщ. Під першою коробкою був хороший набір кухонних девайсів, під другою ― діряві сковорідки й ножиці, а під третьою ― бляшані банки. Судді розігрували ці набори за допомогою вікторини. Вони поставили 12 запитань: шість про блондинок і ще шість про брюнеток. Команда, яка відповідала правильно на більшість запитань, отримувала хороший набір девайсів, а ті, хто програв, ― діряві сковорідки і бляшані банки.

У результаті у вікторині перемогли блондинки. На приготування борщу судді виділили учасницям 40 хвилин. Краще із завданням упоралась команда червоних. Тому першу срібну сковороду на «МастерШеф. Селебріті» виграли зіркові блондинки: Оля Полякова, Аліна Гросу і TAYANNA!

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