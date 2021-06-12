Сегодня, 12 июня, в 21:00 состоялась премьера грандиозного кулинарного шоу «МастерШеф. Селебрити»! Самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса встретились на главной кухне страны для того, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Но что же было в премьерном выпуске шоу?

В первом выпуске проекта «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарной битве схлестнулись звездные блондинки и брюнетки — Оля Полякова, Алина Гросу, TAYANNA в команде красных и Надежда Мейхер, Ольга Цибульская, Даша Астафьева в команде синих. Для знаменитых красавиц победа стала делом чести, и они были готовы на все!

В первом конкурсе звезды готовили итальянскую классику — ризотто с грибами. На первом этапе нужно было выбрать рис из большой тарелки с разными крупами. На втором — обжарить грибы и сварить рис, а на третьем — сделать презентацию. Оля Полякова ради пармезана для идеального ризотто ударила конкурентку Олю Цибульскую, и на кухне развернулась настоящая борьба! Звезды запели на испанском и зацеловали судей, но даже это не помогло им избежать кулинарной критики от Эктора Хименеса-Браво. Ближе к оригинальному рецепту оказалось блюдо команды синих. И именно они получили один балл в первом конкурсе шоу.

Во втором конкурсе «МастерШеф. Селебрити» участницы играли в кулинарный крокодил. Один человек жестами показывал заданное слово, а команда должна была отгадывать и параллельно готовить блюдо. В команде синих ингредиенты показывала Даша Астафьева, а в команде красных — TAYANNA. На приготовление блюда участницам дали 20 минут. Команда синих готовила рамен, а команда красных — говядину с брокколи с чесночным соусом. Лучше с заданием справились красные и получили 2 балла.

В третьем конкурсе «МастерШеф. CELEBRITY» команды должны были преподнести судьям одинаковые блюда. Но условия работы были неравными. Девушки должны были приготовить самую известную украинскую классику — борщ. Под первой коробкой был хороший набор кухонных девайсов, под второй — дырявые сковородки и ножницы, а под третьей — жестяные банки. Судьи разыгрывали эти наборы с помощью викторины. Они задавали 12 вопросов: шесть о блондинках и еще шесть о брюнетках. Команда, которая отвечала правильно на большинство вопросов, получала хороший набор девайсов, а проигравшие ― дырявые сковородки и жестяные банки.

В результате в викторине победили блондинки. На приготовления борща судьи выделили участницам 40 минут. Лучше с заданием справилась команда красных ― звездные блондинки. Поэтому первую серебряную сковороду на «МастерШеф. Селебрити» выиграли Оля Полякова, Алина Гросу и TAYANNA!

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