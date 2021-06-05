Стало відомо, хто здобув перемогу в шоу «МастерШеф. Професіонали»-3. Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможця. Хто забрав додому мільйон гривень і звання найкращого кулінара-професіонала країни ― читайте в матеріалі.

Переможницею «МастерШеф. Професіонали»-3 стала Елеонора Баранова. Нині їй 26 років і вона шеф-кухар у новому ресторані Володимира Ярославського «Chef’s Table». Раніше працювала шеф-кухарем у ресторані «Fish & Pussycat Sushi Bar» у центрі Києва. У кулінарії вже більше 10 років. Любить японську, мексиканську, індійську кухню. Входить у «Топот» ― кулінарний проєкт, у якому шефи готують з тих продуктів, які знайдуть у поході.

У суперфіналі Елеонора боролася за перемогу з Миколою Люльком і Вітею Шайдецьким. На балконі були родичі суперфіналістів і решта учасників «МастерШеф. Професіонали»-3. Після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій. Особливо раділи учасники проєкту. Елеонора володіє багатьма техніками, невпинно працює над собою, а її кулінарний шлях виходить на новий щабель розвитку.

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