Стало известно, кто одержал победу в шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3. Состоялось последнее испытание, после которого мы узнали имя победителя. Кто унес домой миллион гривен и звание лучшего кулинара-профессионала страны — читайте в материале.

Победительницей «МастерШеф. Профессионалы»-3 стала Элеонора Баранова. Нынче ей 26 лет и она шеф-повар в новом ресторане Владимира Ярославского «Chef’s Table». Ранее работала шеф-поваром в ресторане «Fish & Pussycat Sushi Bar» в центре Киева. В кулинарии уже больше 10 лет. Любит японскую, мексиканскую, индийскую кухню. Входит в «Топот» – кулинарный проект, в котором шефы готовят из тех продуктов, которые найдут в походе.

В суперфинале Элеонора боролась за победу с Николаем Люлько и Витей Шайдецким. На балконе были родственники суперфиналистов и остальные участники «МастерШеф. Профессионалы»-3. После оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций. Особенно радовались участники проекта. Элеонора владеет множеством техник, неустанно работает над собой, а ее кулинарный путь выходит на новую ступень развития.

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