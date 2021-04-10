Сьогодні, 10 квітня, о 19:15 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 10 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в десятому випуску? Читайте просто зараз!

Професіонали третього сезону втілили найзаповітнішу мрію кожного шефа ― відкрили свої ресторани. Учасники поділилися на дві команди: червоних очолила Елеонора, а синіх — Лілія Стоянова. Їм потрібно було побудувати свої ресторани і продумати авторські сети. Судді та їхні друзі оцінювали концепцію, інтер’єр і якість страв. Ті, хто програв, мали одягнути чорні фартухи повним складом! Хто ж підкорив вимогливих гостей, а для кого конкурс став фатальним?

Насамперед капітани та їхні команди визначилися з концепціями закладів. Сині вирішили, що їхній ресторан називатиметься «Brutal mood» і міститиме елементи брутального стилю як у декорі, так і в їжі. Команда червоних обрала незвичну концепцію ― зробила ресторан під назвою «Chefs home» («Душа шефа»), де відтворила особливу атмосферу і дух усіх шефів: з особистими кітелями учасників, фотографіями з роботи, ножами та соусами.

Як амісбуш команда червоних приготувала компресовану селеру, камбалу і майонез із чорного часнику, ікру щуки у пиві, пил із водоростей вакаме та бріош із чорним часником і карі. На закуску подали печені баклажани з пряними томатами. А як гарячу закуску приготували печену селеру з яблуком і телячі мізки. Також червоні подали камбалу з цвітною капустою, піною з мідій та маринованим фенхелем. На основне була качина грудка з гарбузом, а на десерт — морозиво з білими грибами та цукатами.

Синя команда приготувала на закуску рублену оленину з солоним крекером та сферою з гранати, паштет із качки з винним желе та в паніровці з пилом буряка. На основне — стріплойн — стейк сухого дозрівання в пивній карамелі з ваніллю. Гарячою закускою була качина грудка зі стейком капусти. А ще два десерти — морозиво з кров’ю та канале в малиновому желе.

За оцінками суддів, із результатом 5:1 перемогла команда червоних. А чорні фартухи одягли на себе всі учасники команди синіх.

На конкурсі чорних сьогодні боролися: Стелла, Микола Люлько, Ігор, Микола Мигаль та Неля. За правилами конкурсу, на кухонній поверхні були різні предмети: кеди, вініловий диск, яйця, троянда та ін. Учасникам потрібно було приготувати точні копії цих предметів зі звичайних продуктів за півтори години.

Стелла готувала страву у вигляді перепелиних яєць у гнізді. Саме гніздо учасниця спекла з пісочного тіста, з сиропом із додаванням хересу, з соусом із філадельфії та цедри лайма, а яйця — із мусу білого шоколаду, груші та желе з пюре груші і маракуї. Зовнішньо страва була схожою, однак, за словами Ектора, не вистачало точностей у деталях. Та на смак і тісто, і начинка були гармонійними.

У Миколи була страва у вигляді троянди. Та учасник не приготував важливі деталі — обгортку і нитку. А от сама троянда була зроблена з буряку та рікоти. Ектору не сподобалося занадто класичне виконання: страва хоч і була добре приготована, проте неоригінальна.

Ігор приготував страву, дуже схожу на вінілову платівку. Вона була зроблена з пісочного тіста, мусу з маскарпоне, дор блю, пилу з буряка та малинового джему. На думку Ектора, начинки було небагато і по смаках страва була недопрацьована.

Миколі Мигалю потрібно було відтворити цеглу. Її він зробив з бісквітного коржа та кремів: пектинового джему з обліпихи, крему-пюре з гранату та крему-чизу з куркумою. Окремо ці складники були цікаві, але, за словами суддів, разом вони контрастували.

Лілія мала приготувати страву у формі колоди. Дівчина спекла бісквіт з ромом, лимонним соком, ваніллю та шоколадним ганашем. Ектор одразу сказав, що страва схожа на дерев’яну колоду, але всередині не вистачає крему або мусу.

Неля приготувала клубок ниток із двох напівсфер: перша була зроблена на основі вершків, білого шоколаду та філадельфії, а друга — з бісквіту, кедрового горіху та вишні. Нитки — із тіста для млинців. Страва вийшла схожою на клубок ниток, але тісто було недоготованим, а нижній шар десерту ― сухим.

Найгірше на сьогоднішньому випробуванні себе проявили Неля і Микола Люлько. Однак Микола зробив менше помилок у своїй страві. Тому в 10 випуску шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 залишила Неля Бадамшина.

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