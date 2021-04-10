Сегодня, 10 апреля, в 19:15 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 10 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в десятом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Профессионалы третьего сезона воплотили заветную мечту каждого шефа ― открыли свои рестораны. Участники разделились на две команды: красных возглавила Элеонора, а синих ― Лилия Стоянова. Им нужно было построить свои рестораны и продумать авторские сеты. Судьи и их друзья оценивали концепцию, интерьер и качество блюд. Проигравшие должны были надеть черные фартуки полным составом! Кто же покорил требовательных гостей, а для кого конкурс стал роковым?

В первую очередь капитаны и их команды определились с концепциями заведений. Синие решили, что их ресторан будет называться «Brutal mood» и содержать элементы брутального стиля как в декоре, так и в пище. Команда красных выбрала необычную концепцию ― сделала ресторан под названием «Chefs home» («Душа шефа»), где воспроизвела особую атмосферу и дух всех шеф-поваров: с личными кителями участников, фотографиями с работы, ножами и соусами.

В качестве амисбуша команда красных приготовила компрессированный сельдерей, камбалу и майонез из черного чеснока, икру щуки в пиве, пыль из водорослей вакаме и бриошь с черным чесноком и карри. На закуску подали печеные баклажаны с пряными томатами. А как горячую закуску участники приготовили жареные сельдерей с яблоком и телячьи мозги. Также красные подали камбалу с цветной капустой, пеной из мидий и маринованным фенхелем. На основное была утиная грудка с тыквой, а на десерт ― мороженое с белыми грибами и цукатами.

Синие приготовили на закуску рубленую оленину с соленым крекером и сферой из гранаты, паштет из утки с винным желе и в панировке с пылью свеклы. На основное ― стриплойн ― стейк сухого дозревания в пивной карамели с ванилью. Горячей закуской была утиная грудка со стейком капусты. А еще два десерта ― мороженое с кровью и канале в малиновом желе.

По оценкам судей, с результатом 5: 1 победила команда красных. А черные фартуки надели на себя все участники команды синих.

На конкурсе черных сегодня боролись: Стелла, Николай Люлько, Игорь, Николай Мыгаль и Неля. По правилам конкурса, на кухонной поверхности были разные предметы: кеды, виниловый диск, яйца, роза и др. Участникам нужно было приготовить точные копии этих предметов из обычных продуктов по полтора часа.

Стелла готовила блюдо в виде перепелиных яиц в гнезде. Само гнездо девушка испекла из песочного теста, с сиропом с добавлением хереса, с соусом из филадельфии и цедры лайма, а яйца ― из мусса белого шоколада, груши и желе из пюре груши и маракуйи. Внешне блюдо было похожим на предмет, однако по словам Эктора, не хватало точности в деталях. Однако на вкус и тесто, и начинка были гармоничными.

У Николая было блюдо в виде розы. Но участник упустил важные детали ― обертку и нить. А вот сама роза была сделана из свеклы и рикотты. Эктору не понравилось слишком классическое исполнение: блюдо хоть и было хорошо приготовлено, но не было оригинальным.

Игорь приготовил блюдо, очень похожее на виниловую пластинку. Оно было выполнено из песочного теста, мусса с маскарпоне, дор блю, пыли из свеклы и джема из малины. По мнению Эктора, начинки было немного и по вкусам блюдо было недоработанным.

Николаю Мыгалю нужно было воспроизвести кирпич. Его он сделал из бисквитного коржа и кремов: пектинового джема из облепихи, крема-пюре из граната и крема-чиз с куркумой. Отдельно эти составляющие были интересными, но, по словам судей, вместе они контрастировали.

Лилия должна была приготовить блюдо в форме бревна. Девушка испекла бисквит с ромом, соком лимона, ванилью и шоколадным ганашем. Эктор сразу сказал, что блюдо похоже на деревянную колоду, но внутри не хватало крема или мусса.

Неля приготовила клубок ниток из двух полусфер: первая была сделана на основе сливок, белого шоколада и филадельфии, а вторая ― из бисквита, кедрового ореха и вишни. Нитки ― из теста для блинов. Блюдо вышло похожим на клубок ниток, но тесто было недоготовленым, а нижний слой десерта ― сухим.

Хуже всех на сегодняшнем испытании проявили себя Неля и Николай Люлько. Но Николай допустил меньше ошибок в своем блюде. Поэтому в 10 выпуске шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинула Неля Бадамшина.

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