Приготувати безглютеновий і безлактозний десерт ― не так важко, як здається! Учасниця «МастерШеф. Професіонали»-2 Настя Кобиляцька розповіла, як зробити тісто для «Наполеона» смачним, безлактозним і безглютеновим. Детальніше ― далі в матеріалі!

Інгредієнти:

Вода (крижана) ― 125 мл

Какао-масло (натерти на тертці) ― 100 г

Борошно кукурудзяне ― 100 г

Крохмаль кукурудзяний ― 100 г

Оцет ― 2 ст. л.

Яйце ― 1 шт.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти для тіста замісити, розкачати 7 коржів і заморозити. Випікати так само, як і коржі для звичайного «Наполеона». Коржі охолодити і змастити горіховим кремом.

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