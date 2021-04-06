Безглютеновый и безлактозный «Наполеон»: рецепт теста от Анастасии Кобыляцкой
06.04.2021
Приготовить безглютеновый и безлактозный десерт ― не так трудно, как кажется! Участница «МастерШеф. Профессионалы»-2 Настя Кобыляцкая рассказала, как сделать тесто для «Наполеона» вкусным, безлактозным и безглютеновым. Подробнее ― далее в материале!
Ингредиенты:
- Вода (ледяная) — 125 мл
- Какао-масло (натереть на терке) — 100 г
- Мука кукурузная — 100 г
- Крахмал кукурузный — 100 г
- Уксус — 2 ст. л.
- Яйцо — 1 шт.
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для теста замесить, раскатать 7 коржей и заморозить.
- Запекать так же, как и коржи для обычного «Наполеона».
- Коржи охладить и смазать ореховым кремом.
Приятного аппетита!
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