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Безглютеновый и безлактозный «Наполеон»: рецепт теста от Анастасии Кобыляцкой

06.04.2021

Приготовить безглютеновый и безлактозный десерт ― не так трудно, как кажется! Участница «МастерШеф. Профессионалы»-2 Настя Кобыляцкая рассказала, как сделать тесто для «Наполеона» вкусным, безлактозным и безглютеновым. Подробнее ― далее в материале!

Ингредиенты: 

  • Вода (ледяная) — 125 мл 
  • Какао-масло (натереть на терке) — 100 г
  • Мука кукурузная — 100 г
  • Крахмал кукурузный — 100 г
  • Уксус — 2 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для теста замесить, раскатать 7 коржей и заморозить.
  2. Запекать так же, как и коржи для обычного «Наполеона». 
  3. Коржи охладить и смазать ореховым кремом.

Приятного аппетита! 

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