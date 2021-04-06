Приготовить безглютеновый и безлактозный десерт ― не так трудно, как кажется! Участница «МастерШеф. Профессионалы»-2 Настя Кобыляцкая рассказала, как сделать тесто для «Наполеона» вкусным, безлактозным и безглютеновым. Подробнее ― далее в материале!

Ингредиенты:

Вода (ледяная) — 125 мл

Какао-масло (натереть на терке) — 100 г

Мука кукурузная — 100 г

Крахмал кукурузный — 100 г

Уксус — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для теста замесить, раскатать 7 коржей и заморозить. Запекать так же, как и коржи для обычного «Наполеона». Коржи охладить и смазать ореховым кремом.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Что должно быть в рационе ребенка

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ