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Гарбузовий суп: рецепт від Володимира Ярославського

29.03.2021

Гарбузовий суп корисна страва, яку можна приготувати без особливих зусиль. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився кількома секретами його приготування, аби досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт гарбузового супу читайте в матеріалі.

гарбузовий суп

Інгредієнти:

  • печений гарбуз 600 г
  • ріпчаста цибуля 50 г
  • оливкова олія ​​30 г
  • очищені від шкірки томати 600 г
  • жовта паста карі 20 г
  • гарбузове насіння невеличка жменя
  • гарбузова олія

Суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився кількома секретами приготування ідеального на смак і колір гарбузового супу:

Дуже часто гарбузовий суп занадто солодкий і приторний. Колись давно один вегетаріанець підказав мені змішати гарбуз із томатами, і потім все ще приправити карі. Результат приголомшливий! Головне, знати кілька правил:

  • гарбуз повинен бути смачним одразу, навіть у сирому вигляді;
  • томати повинні бути не кислими.

Приготування:

  1. Очищаємо гарбуз і нарізаємо на довільні шматочки.
  2. Збризгуємо оливковою олією, посипаємо сіллю і запікаємо під фольгою в духовці 25 хвилин за температури 200 градусів.
  3. Томати опускаємо в гарячу воду на 25 секунд і відразу ж кладемо у воду з льодом. Завдяки цьому у нас легко зніметься з них шкірка.
  4. Ріжемо довільно цибулю, обсмажуємо її до легкого рум’яного кольору на середньому вогні.
  5. Туди ж відправляємо вже нарізані томати і тушкуємо ще 1015 хвилин.
  6. До цього часу гарбуз вже готовий. Змішуємо його з готовими томатами, додаємо трохи пасти карі і збиваємо занурювальним блендером до однорідної маси.
  7. За потреби можна додати овочевий бульйон, або просто води.
  8. Доводимо до смаку сіллю і карі. Подаємо гарячим, поливаючи гарбузовою олією і посипаючи трохи підсушеним гарбузовим насінням!

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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