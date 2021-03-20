Сьогодні, 20 березня, о 19:15 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 7 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в сьомому випуску? Читайте просто зараз!

15 профі вирушили у мандрівку на кухні «МастерШеф. Професіонали»-3. У першому конкурсі учасники вибирали не капітана, а найсвітліший розум команди і його помічника, яким під силу загадки із зірочкою. Інтелектуали вийшли з кухні, а в цей час їхні колеги готували страви, які асоціюються з кожною країною маршруту Ектора Хіменеса-Браво: Канадою, Марокко, Іспанією, Францією, Бельгією, Голландією, Німеччиною, Польщею та Україною. Тобто 9 страв усього за 2 години! Чи змогли профі правильно приготувати, а ерудити — вгадати всі країни, щоб урятувати команду від битви чорних?

Ерудитом зеленої команди став Микола, його помічником — Леонід, червоної — Віктор з Русланом, а синьої — Ліля з Віталієм. Вони залишили кухню проєкту на деякий час, поки інші учасники взялися за приготування страв. Завдання ерудитів — скуштувати страви, визначити країни їх походження і відтворити маршрут Ектора.

За результатами конкурсу команда зелених не вгадала одну країну, червоних — так само, а от команда синіх припустилася сьогодні купи помилок! Саме тому Віталій і Лілія одягнули чорні фартухи.

У другому конкурсі учасники поділилися на пари. Їхнє завдання — приготувати три страви і не забруднити одяг. І це вкрай важливо, адже пара, яка більше за інших забруднилася, одразу отримувала чорні фартухи, без куштування страв. А щоб виявити найохайніших, шефам принесли спеціальні лакмусові костюми, які вони одразу ж одягли. Для цього завдання судді обрали страви, приготування яких ніколи не обходиться без плям чи бруду: блек пудинг, фаршировану рибу та захер.

Влад і Владислав у цьому конкурсі допустили найбільше помилок і неправильно приготували фаршировану рибу. Саме тому Ектор Хіменес-Браво вручив хлопцям чорні фартухи.

На битві чорних сьогодні змагалися Владислав, Віталій, Руслан, Лілія, Віктор і Влад Давиденко. Ольга Мартиновська презентувала учасникам 7 карток. На кожній була зображена певна літера українського алфавіту, усі приголосні. Літера, яка діставалася, була завданням учасників на сьогодні. Лілія дістала букву «С», Руслан — «Г», Віктор — «К», Влад Давиденко — «Б», Владислав — «М», Віталій — «В». Щоб довести, що судді не ставлять нездійсненних завдань, Володимир Ярославський готував разом з учасниками шоу. Йому дісталася буква «П».

На столах шефів були однакові стартові набори продуктів, котрі вони могли використати як завгодно: борошно, вино, цибуля, спеції та молоко. А от інші інгредієнти мали починатися на ту літеру, яку учасники витягнули. На це завдання виділили 2 години.

Володимир Ярославський приготував смажену перепілку та пюре з пастернаку, дюксель з папаєю, цибулею порей та печінкою фуа гра і соус жу. Учасникам дуже сподобалася страва, яка просто танула в роті. Влад Цимбалюк приготував підкопчені мідії з пряним соусом на основі цибулі, вина та морквяного соку. Страва за смаком була неймовірною, чого не скажеш про зовнішній вигляд. Влад Давиденко приготував баранину з броколі та баклажаном, однак Ектору не сподобалося м’ясо, яке мало специфічний смак і неохайний вигляд.

Руслан вирішив здивувати журі голубом, смаженими гливами та попкорном із гречаної крупи. Однак учасник посмажив не голуба, а перепілку! Тому Ектор цей інгредієнт навіть не куштував. Проте попкорн і вся страва загалом були дуже смачними. Віктор приготував кукурудзяне кансаме на качанах з полентою, чипсами з кукурудзи і кокосовим соусом, а також качку. Ектор одразу похвалив неймовірний смак качки та роботу зі спеціями. Лілія приготувала медальйони зі свинини з бланшированою спаржею, гарніром із сочевиці та соусом на основі білого вина й паприки. Страва неймовірно вразила Ектора своєю презентабельністю і смаковими якостями.

Віталій приготував восьминога з вівсяною крупою та соусом з васабі. Ектору дуже сподобалася страва і правильно приготовлений восьминіг.

Із завданням битви чорних сьогодні найгірше впорався Владислав Давиденко. Саме тому в 7 випуску «МастерШеф. Професіонали»-3 він залишив кухню проєкту.

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