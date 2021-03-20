Сегодня, 20 марта, в 19:15 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 7 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в седьмом выпуске? Читайте прямо сейчас!

15 профи отправились в путешествие на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-3. В первом конкурсе участники выбирали не капитана, а самый светлый ум команды и его помощника, которым под силу загадки со звездочкой. Интеллектуалы вышли из кухни, а в это время их коллеги готовили блюда, которые ассоциируются с каждой страной маршрута Эктора Хименеса-Браво: Канадой, Марокко, Испанией, Францией, Бельгией, Голландией, Германией, Польшей и Украиной. То есть 9 блюд всего за 2 часа! Смогли ли профи правильно приготовить, а эрудиты ― угадать все страны, чтобы спасти команду от битвы черных?

Эрудитом зеленой команды стал Николай, его помощником ― Леонид, красной ― Виктор с Русланом, а синей ― Лиля с Виталием. Они вышли с кухни на некоторое время, пока другие участники остались готовить. Задача эрудитов ― попробовать блюда, определить страны их происхождения и воссоздать маршрут Эктора.

По результатам конкурса, команда зеленых не угадала одну страну, красных ― так же, а вот команда синих допустила сегодня кучу ошибок! Именно поэтому Виталий и Лилия одели черные фартуки.

Во втором конкурсе участники поделились на пары. Их задача ― приготовить три блюда и не испачкать одежду. И это крайне важно, ведь пара, которая загрязнилась больше других, сразу получала черный фартук, без пробы блюд. А чтобы выявить самых опрятных, шефам принесли специальные лакмусовые костюмы, которые они сразу одели. Для этого задания судьи выбрали блюда, приготовление которых никогда не обходится без пятен или грязи: блэк пудинг, фаршированную рыбу и захер.

Влад и Владислав допустили в этом конкурсе множество ошибок и неправильно приготовили фаршированную рыбу. Именно поэтому Эктор Хименес-Браво вручил ребятам черные фартуки.

На битве черных сегодня соревновались Владислав, Виталий, Руслан, Лилия, Виктор и Влад Давыденко. Ольга Мартыновская представила участникам 7 карточек. На каждой была изображена определенная буква украинского алфавита, все согласные. Буква, которая доставалась, была заданием участников на сегодня. Лилия получила букву «С», Руслан ― «Г», Виктор ― «К», Влад Давыденко ― «Б», Владислав ― «М», Виталий ― «В». Чтобы доказать, что судьи не ставят невыполнимых задач, Владимир Ярославский готовил вместе с участниками шоу. Ему досталась буква «П».

На столах у шефов были одинаковые стартовые наборы продуктов, которые они могли использовать как угодно: мука, вино, лук, специи и молоко. А вот остальные ингредиенты должны начинаться на ту букву, которую участники вытянули. На это задание выделили 2 часа.

Владимир Ярославский приготовил жареную перепелку и пюре из пастернака, дюксель с папайей, луком порей, печенью фуа гра и соусом жу. Участникам очень понравилось блюдо, которое просто таяло во рту. Влад Цимбалюк приготовил подкопченные мидии с пряным соусом на основе лука, вина и морковного сока. Блюдо по вкусу было невероятным, чего не скажешь о внешнем виде. Влад Давыденко приготовил баранину с брокколи и баклажаном, однако Эктору не понравилось мясо, которое имело специфический вкус и неопрятный вид.

Руслан решил удивить жюри голубем, жареными вешенками и попкорном из гречневой крупы. Но участник пожарил не голубя, а перепелку! Поэтому Эктор этот ингредиент даже не пробовал. Зато попкорн и все блюдо в целом были очень вкусными. Виктор приготовил кукурузное кансаме на початках с полентой, чипсами из кукурузы и соусом из кокоса, а также утку. Эктор сразу отметил невероятный вкус утки и работу со специями. Лилия приготовила медальоны из свинины с бланшированной спаржей, гарниром из чечевицы и соусом на основе белого вина и паприки. Блюдо невероятно удивило Эктора своей презентабельностью и вкусовыми качествами.

Виталий приготовил осьминога с овсяной крупой и соусом с васаби. Эктору очень понравилось блюдо и правильно приготовленный осьминог.

С заданием на битве черных сегодня хуже всех справился Владислав Давыденко. Именно поэтому в 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 он покинул кухню проекта.

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