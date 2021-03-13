Сьогодні, 13 березня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили довгоочікуваний 6 випуск найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в шостому випуску? Читайте просто зараз!

Перший конкурс почався з поділу на команди. Ігор став капітаном зелених, Стелла — червоних, а Влад — синіх. Учасникам потрібно було ознайомитися зі стравами з трьох улюблених британських ресторанів Ектора. Червоній команді дістались крокети з козячого сиру, кімчі та свіжого тунця; синіх — рис із кокосовим молоком, соусом тхао та смаженим на грилі сібасом, а червоних — тарт татен з карамелізованим шалотом і печінкою.

Після оголошення страв на кухню «МастерШеф. Професіонали» прийшли зірки проєктів «Холостяк» і «Холостячка»! Знаменитості повинні були приготувати ці кулінарні шедеври замість учасників! Завдання шеф-кухарів — переконати Макса Михайлюка та Ксенію Мішину в тому, що кулінарія — не завжди складна праця, а іноді — весела пригода.

Профі треба було детально розібратися у страві, прискіпливо проаналізувати всі елементи і підготувати гостям конструктор зі складників страви так, щоб вони змогли відтворити її всього за 20 хвилин. За годину часу учасники шоу повинні були підготувати так звані кукінг-бокси з напівфабрикатами. Вибирали команду-переможця сьогодні не судді шоу, а Ксенія, Михайло та Іраклі. Передовсім вони дивилися на те, наскільки детально команди прописували рецепти.

Готуючи страви професіоналів, Михайло та Іраклі зосередилися на великих порціях гарнірів, які збили холостяків з правильного шляху. Тому за рішенням суддів та запрошених гостей найкращою була робота Ксенії Мішиної, що принесла перемогу команді синіх. Червоні цього разу програли, тому Руслан і Влад одягнули після конкурсу чорні фартухи.

Наступний конкурс розпочався з вибору капітанів. Стелла знову очолила команду синіх, Неля — жовтих, а Владислав — червоних. Учасники змагалися в конкурсі «Ребус». На спеціальній дошці було зашифровано 13 класичних страв. Кожній з них відповідали 5 різних картинок, на яких були зображені продукти, девайси, люди та асоціації, пов’язані зі стравою. Команди по черзі відкривали по одній підказці. Кожна наступна підказка давала все більше інформації. Перемагала та команда, яка розгадала найбільшу кількість страв і правильно їх приготувала.

Червона команда вгадала і правильно приготувала 2 страви з 5, а синя і жовта — лише по 1 страві. Саме тому на другий день команди обрали найгіршими учасниками Нелю та Ігоря.

Битва чорних сьогодні була досить складною. Неля, Влад, Ігор та Руслан боролися за місце в кулінарному проєкті. Їм потрібно було приготувати в дегідраторі цілий раціон: сніданок, обід і вечерю. Якщо учасники не встигали висушити в дегідраторі всі свої страви — одразу їхали додому.

Влад зробив гранолу з шоколадом, пасту і батер чикен масалу ― і зміг здивувати суддів своїм креативним раціоном. Неля приготувала спортивний раціон: грибну юшку з кукурудзяною локшиною і курячі фрикадельки з овочами. Страви також припали до смаку журі, а особливо — грибна юшка, яку з задоволенням куштував Ектор. Руслан подав касідо з овочами, вівсянку з грибами та козячим сиром і картопляні кульки з мітболами. Його страви професійне журі шоу визнало найкращими.

А от Ігор приготував борщ і гречану кашу, які були занадто легкими, прісними та непродуманими. Саме тому в 6 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-3 залишив Ігор Андріяш.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали» 2021: учасники 3 сезону в повному складі

Читайте нас також у Viber і Telegram.