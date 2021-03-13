Сегодня, 13 марта, в 19:00 зрители телеканала СТБ увидели долгожданный 6 выпуск лучшего кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-3. Чем удивляли участники в шестом выпуске? Читайте прямо сейчас!

Первый конкурс начался с разделения на команды. Игорь стал капитаном зеленых, Стелла ― красных, а Влад ― синих. Участникам нужно было ознакомиться с блюдами из трех любимых британских ресторанов Эктора. Красной команде достались крокеты из козьего сыра с кимчи и свежего тунца; синей ― рис с кокосовым молоком, соусом тхао и жареным на гриле сибасом, а красных ― тарт татен с карамелизированным шалотом и печенью.

После объявления блюд на кухню «МастерШеф. Профессионалы» пришли звезды проектов« Холостяк» и «Холостячка»! Знаменитости должны были приготовить эти кулинарные шедевры вместо участников! Задача шеф-поваров ― убедить Макса Михайлюка и Ксению Мишину в том, что кулинария ― не всегда сложный труд, а иногда ― веселое приключение.

Профи нужно было детально разобраться в блюде, тщательно проанализировать все элементы и подготовить гостям конструктор из составляющих блюда так, чтобы они смогли воспроизвести его всего за 20 минут. За час времени участники шоу должны были подготовить так называемые кукинг-боксы с полуфабрикатами. Выбирали команду-победителя сегодня не судьи шоу, а Ксения, Михаил и Иракли. В первую очередь они смотрели на то, насколько подробно команды прописывали рецепты.

Готовя блюда профессионалов, Михаил и Иракли отвлеклись на большие порции гарниров, которые сбили холостяков с правильного пути. Поэтому по решению судей и приглашенных гостей лучшей была работа Ксении Мишиной, которая принесла победу команде синих. Красные в этот раз проиграли, потому Руслан и Влад одели после конкурса черные фартуки.

Следующий конкурс начался с выбора капитанов. Стелла снова возглавила команду синих, Неля ― желтых, а Владислав ― красных. Участники соревновались в конкурсе «Ребус». На специальной доске было зашифровано 13 классических блюд. Каждому из них соответствовали 5 различных картинок, на которых были изображены продукты, аксессуары, люди и ассоциации, связанные с блюдом. Команды по очереди открывали по одной подсказке. Каждая следующая подсказка давала все больше информации. Побеждала та команда, которая разгадала большее количество блюд и правильно их приготовила.

Красные правильно угадали и приготовили 2 блюда из 5, а синие и желтые ― только по одному блюду. Именно поэтому на второй день команды выбрали худшими участниками Нелю и Игоря.

Битва черных сегодня была достаточно сложной. Неля, Влад, Игорь и Руслан боролись за место в кулинарном проекте. Им нужно было приготовить в дегидраторе целый рацион: завтрак, обед и ужин. Если участники не успевали высушить в дегидраторе все свои блюда ― сразу ехали домой.

Влад сделал гранолу с шоколадом, пасту и баттер чикен масалу ― и смог удивить судей своим креативным рационом. Неля приготовила спортивный рацион: грибную похлебку с кукурузной лапшой и куриные фрикадельки с овощами. Блюда также пришлись по вкусу судьям, а особенно ― грибная похлебка, которую с удовольствием пробовал Эктор. Руслан подал касидо с овощами, овсянку с грибами и козьим сыром и картофельные шарики с митболами. Его блюда профессиональное жюри шоу признало лучшими.

А вот Игорь приготовил борщ и гречневую кашу, которые были слишком легкими, пресными и непродуманными. Именно поэтому в 6 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-3 покинул Игорь Андрияш.

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