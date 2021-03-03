Картопляне пюре: рецепт від Володимира Ярославського

Картопляне пюре — страва, яку залюбки готують у кожній сім’ї. Секрет приготування смачнезного картопляного пюре нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Очищену цілу, приблизно однакового розміру картоплю, покладіть у підсолений окріп і накрийте кришкою. Варіть на повільному вогні до м’якості — приблизно хвилин 40.

Злийте воду і навіть підсушіть картоплю просто в каструлі на тій самій плиті 2―3 хвилини.

Гарячу картоплю протріть через сито — так крохмаль не затягнеться в клейстер.

Додайте гаряче молоко і перемішуйте (інакше картопля підсихає і потім її все одно треба перетирати).

На сковорідку вилийте вершки і додайте масло. Нагрівайте і додайте картоплю, мелений мускатний горіх та все ретельно перемішайте в однорідну масу.