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Картопляне пюре: рецепт від Володимира Ярославського

03.03.2021

Картопляне пюре — страва, яку залюбки готують у кожній сім’ї. Секрет приготування смачнезного картопляного пюре нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

  • відварена перетерта картопля — 100 г 
  • вершки 30% жирності — 50―60 г 
  • вершкове масло — 40 г
  • молоко — 25 мл
  • трохи мускатного горіху

Спосіб приготування:

  1. Очищену цілу, приблизно однакового розміру картоплю, покладіть у підсолений окріп і накрийте кришкою. Варіть на повільному вогні до м’якості — приблизно хвилин 40.
  2. Злийте воду і навіть підсушіть картоплю просто в каструлі на тій самій плиті 2―3 хвилини.
  3. Гарячу картоплю протріть через сито — так крохмаль не затягнеться в клейстер.
  4. Додайте гаряче молоко і перемішуйте (інакше картопля підсихає і потім її все одно треба перетирати).
  5. На сковорідку вилийте вершки і додайте масло. Нагрівайте і додайте картоплю, мелений мускатний горіх та все ретельно перемішайте в однорідну масу. 
  6. Коли пюре буде за консистенцією, як сметана, — воно готове.

Смачного!

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