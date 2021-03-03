Картопляне пюре: рецепт від Володимира Ярославського
03.03.2021
Картопляне пюре — страва, яку залюбки готують у кожній сім’ї. Секрет приготування смачнезного картопляного пюре нам розкрив суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- відварена перетерта картопля — 100 г
- вершки 30% жирності — 50―60 г
- вершкове масло — 40 г
- молоко — 25 мл
- трохи мускатного горіху
Спосіб приготування:
- Очищену цілу, приблизно однакового розміру картоплю, покладіть у підсолений окріп і накрийте кришкою. Варіть на повільному вогні до м’якості — приблизно хвилин 40.
- Злийте воду і навіть підсушіть картоплю просто в каструлі на тій самій плиті 2―3 хвилини.
- Гарячу картоплю протріть через сито — так крохмаль не затягнеться в клейстер.
- Додайте гаряче молоко і перемішуйте (інакше картопля підсихає і потім її все одно треба перетирати).
- На сковорідку вилийте вершки і додайте масло. Нагрівайте і додайте картоплю, мелений мускатний горіх та все ретельно перемішайте в однорідну масу.
- Коли пюре буде за консистенцією, як сметана, — воно готове.
Смачного!
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