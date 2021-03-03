Картофельное пюре: рецепт от Владимира Ярославского
03.03.2021
Картофельное пюре ― блюдо, которое с удовольствием готовят в каждой семье. Секрет приготовления вкуснейшего картофельного пюре нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- отварной протертый картофель ― 100 г
- сливки 30% жирности ― 50―60 г
- сливочное масло ― 40 г
- молоко ― 25 мл
- немного мускатного ореха
Способ приготовления:
- Очищенный целый, примерно одинакового размера картофель положите в кипящую подсоленную воду и накройте крышкой. Варите на медленном огне до мягкости ― примерно минут 40.
- Слейте воду и даже подсушите картофель прямо в кастрюле на той же плите 2―3 минуты.
- Горячий картофель протрите через сито ― таким образом крахмал не затянется в клейстер.
- Добавьте горячее молоко и перемешивайте (иначе картофель подсыхает и затем его все равно надо перетирать).
- На сковородку вылейте сливки и добавьте масло. Нагрейте и добавьте картофель, молотый мускатный орех и все тщательно перемешайте в однородную массу.
- Когда пюре будет по консистенции, как сметана, ― оно готово!
Приятного аппетита!
Больше по теме: Лингуине с мидиями: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+