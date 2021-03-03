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Картофельное пюре: рецепт от Владимира Ярославского

03.03.2021

Картофельное пюре ― блюдо, которое с удовольствием готовят в каждой семье. Секрет приготовления вкуснейшего картофельного пюре нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

  • отварной протертый картофель ― 100 г
  • сливки 30% жирности ― 50―60 г
  • сливочное масло ― 40 г
  • молоко ― 25 мл
  • немного мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. Очищенный целый, примерно одинакового размера картофель положите в кипящую подсоленную воду и накройте крышкой. Варите на медленном огне до мягкости ― примерно минут 40.
  2. Слейте воду и даже подсушите картофель прямо в кастрюле на той же плите 2―3 минуты.
  3. Горячий картофель протрите через сито ― таким образом крахмал не затянется в клейстер.
  4. Добавьте горячее молоко и перемешивайте (иначе картофель подсыхает и затем его все равно надо перетирать).
  5. На сковородку вылейте сливки и добавьте масло. Нагрейте и добавьте картофель, молотый мускатный орех и все тщательно перемешайте в однородную массу.
  6. Когда пюре будет по консистенции, как сметана, ― оно готово!

Приятного аппетита!

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