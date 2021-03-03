Картофельное пюре: рецепт от Владимира Ярославского

Картофельное пюре ― блюдо, которое с удовольствием готовят в каждой семье. Секрет приготовления вкуснейшего картофельного пюре нам раскрыл судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Очищенный целый, примерно одинакового размера картофель положите в кипящую подсоленную воду и накройте крышкой. Варите на медленном огне до мягкости ― примерно минут 40.

Слейте воду и даже подсушите картофель прямо в кастрюле на той же плите 2―3 минуты.

Горячий картофель протрите через сито ― таким образом крахмал не затянется в клейстер.

Добавьте горячее молоко и перемешивайте (иначе картофель подсыхает и затем его все равно надо перетирать).

На сковородку вылейте сливки и добавьте масло. Нагрейте и добавьте картофель, молотый мускатный орех и все тщательно перемешайте в однородную массу.