Мандариновий пиріг: рецепт від Катерини Пєскової

Простий і зрозумілий рецепт дуже смачного мандаринового пирога, який можна приготувати на свята і на щодень, ви знайдете в нашому матеріалі. Своїм улюбленим рецептом пирога поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова.

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⠀Для сиропу:

Збиваємо яйця і цукор до збільшення в об’ємі вдвічі.

Додаємо вершки (важливо, щоб вони були не з холодильника, а кімнатної температури), продовжуємо збивати.

Додаємо в чашу просіяне борошно, розпушувач, сіль. Змішуємо на середній швидкості до однорідної маси.

Потрішки додаємо розтоплене вершкове масло, збиваючи.

Додаємо цедру, мандариновий або лимонний сік, збиваючи.

Форму змащуємо маслом. На дно викладаємо порізані мандарини. Заливаємо тістом до половини, максимум на 3/4, бо воно потім підніметься.

На 40 хвилин відправляємо пиріг у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів.

Для сиропу змішуємо всі інгредієнти в сотейнику і доводимо до кипіння.