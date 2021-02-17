Мандариновий пиріг: рецепт від Катерини Пєскової
17.02.2021
Простий і зрозумілий рецепт дуже смачного мандаринового пирога, який можна приготувати на свята і на щодень, ви знайдете в нашому матеріалі. Своїм улюбленим рецептом пирога поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова.
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Інгредієнти:
- цукор – 350 г
- яйця – 200 г
- вершки жирністю 33% – 150 мл
- борошно – 280 г
- вершкове масло – 100 г
- сіль – 1 г
- розпушувач – 5 г
- мандариновий сік – 50 мл
- цедра мандарина
- мандарини
⠀Для сиропу:
- вода – 250 мл
- цукор – 75 г
- мандариновий сік – 25 мл
- ром – 25 мл
- цедра мандарина
Спосіб приготування:
- Збиваємо яйця і цукор до збільшення в об’ємі вдвічі.
- Додаємо вершки (важливо, щоб вони були не з холодильника, а кімнатної температури), продовжуємо збивати.
- Додаємо в чашу просіяне борошно, розпушувач, сіль. Змішуємо на середній швидкості до однорідної маси.
- Потрішки додаємо розтоплене вершкове масло, збиваючи.
- Додаємо цедру, мандариновий або лимонний сік, збиваючи.
- Форму змащуємо маслом. На дно викладаємо порізані мандарини. Заливаємо тістом до половини, максимум на 3/4, бо воно потім підніметься.
- На 40 хвилин відправляємо пиріг у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів.
- Для сиропу змішуємо всі інгредієнти в сотейнику і доводимо до кипіння.
- Поливаємо пиріг сиропом. Притрушуємо цукровою пудрою і прикрашаємо мандаринами, паличками кориці і журавлиною.
Смачного!
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