Мандариновый пирог: рецепт от Екатерины Песковой

Простой и понятный рецепт очень вкусного мандаринового пирога, который можно приготовить на праздники, вы найдете в нашем материале. Своим любимым рецептом пирога поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова.

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Для теста:

Для сиропа:

Взбиваем яйца и сахар до увеличения в объеме в два раза.

Добавляем сливки (важно, чтобы они были не из холодильника, а комнатной температуры), взбиваем.

Добавляем в чашу просеянную муку, разрыхлитель, соль. Смешиваем на средней скорости до однородной массы.

По чуть-чуть вводим растопленное сливочное масло, продолжая взбивать.

Добавляем цедру, мандариновый или лимонный сок, взбиваем.

Смазываем маслом форму. На дно выкладываем разрезанные мандарины. Заполняем форму тестом на половину, максимум на 3/4, так как оно потом поднимется.

На 40 минут отправляем пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.

Для сиропа смешиваем все ингредиенты в сотейнике и доводим до кипения.