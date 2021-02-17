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Мандариновый пирог: рецепт от Екатерины Песковой

17.02.2021

Простой и понятный рецепт очень вкусного мандаринового пирога, который можно приготовить на праздники, вы найдете в нашем материале. Своим любимым рецептом пирога поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова.

Ингредиенты: 

Для теста:

  • сахар – 350 г 
  • яйца – 200 г
  • сливки жирностью 33% – 150 мл
  • мука – 280 г
  • сливочное масло – 100 г 
  • соль – 1 г
  • разрыхлитель – 5 г 
  • мандариновый (можно лимонный) сок – 50 мл 
  • цедра мандарина
  • мандарины

Для сиропа:

  • вода – 250 мл 
  • сахар – 75 г 
  • мандариновый сок – 25 мл 
  • ром – 25 мл 
  • цедра мандарина

Способ приготовления: 

  1. Взбиваем яйца и сахар до увеличения в объеме в два раза.
  2. Добавляем сливки (важно, чтобы они были не из холодильника, а комнатной температуры), взбиваем.
  3. Добавляем в чашу просеянную муку, разрыхлитель, соль. Смешиваем на средней скорости до однородной массы.
  4. По чуть-чуть вводим растопленное сливочное масло, продолжая взбивать.
  5. Добавляем цедру, мандариновый или лимонный сок, взбиваем.
  6. Смазываем маслом форму. На дно выкладываем разрезанные мандарины. Заполняем форму тестом на половину, максимум на 3/4, так как оно потом поднимется.
  7. На 40 минут отправляем пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
  8. Для сиропа смешиваем все ингредиенты в сотейнике и доводим до кипения.
  9. Поливаем пирог сиропом. Присыпаем сахарной пудрой и украшаем мандаринами, палочками корицы и клюквой.

Приятного аппетита!

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