Мандариновый пирог: рецепт от Екатерины Песковой

Мандариновый пирог: рецепт от Екатерины Песковой
17.02.2021
Простой и понятный рецепт очень вкусного мандаринового пирога, который можно приготовить на праздники, вы найдете в нашем материале. Своим любимым рецептом пирога поделилась финалистка «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова.
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Ингредиенты:
Для теста:
- сахар – 350 г
- яйца – 200 г
- сливки жирностью 33% – 150 мл
- мука – 280 г
- сливочное масло – 100 г
- соль – 1 г
- разрыхлитель – 5 г
- мандариновый (можно лимонный) сок – 50 мл
- цедра мандарина
- мандарины
Для сиропа:
- вода – 250 мл
- сахар – 75 г
- мандариновый сок – 25 мл
- ром – 25 мл
- цедра мандарина
Способ приготовления:
- Взбиваем яйца и сахар до увеличения в объеме в два раза.
- Добавляем сливки (важно, чтобы они были не из холодильника, а комнатной температуры), взбиваем.
- Добавляем в чашу просеянную муку, разрыхлитель, соль. Смешиваем на средней скорости до однородной массы.
- По чуть-чуть вводим растопленное сливочное масло, продолжая взбивать.
- Добавляем цедру, мандариновый или лимонный сок, взбиваем.
- Смазываем маслом форму. На дно выкладываем разрезанные мандарины. Заполняем форму тестом на половину, максимум на 3/4, так как оно потом поднимется.
- На 40 минут отправляем пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
- Для сиропа смешиваем все ингредиенты в сотейнике и доводим до кипения.
- Поливаем пирог сиропом. Присыпаем сахарной пудрой и украшаем мандаринами, палочками корицы и клюквой.
Приятного аппетита!
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