Сьогодні, 6 лютого, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ побачили прем’єру найкращого кулінарного шоу країни «МастерШеф. Професіонали»-3. Чим дивували учасники в першому випуску? Читайте просто зараз!

Найкращі професіонали з усієї України представили свої кулінарні шедеври на кастингу, щоб почути жадане «так» від суддів проєкту. На кастинг третього сезону прийшли шефи висококласних ресторанів, які любить відвідувати навіть Ектор. Серед найсильніших претендентів було багато дівчат, і вперше «МастерШеф. Професіонали» може похвалитися такою кількістю шефинь на кухні. Разом із білим фартухом щасливчики третього сезону отримували пов’язку одного з трьох кольорів, адже щоб потрапити в 20-ку, їм потрібно було пройти ще одне випробування. Хто ж здобуде право перебувати серед найсильніших кулінарів?

Першою до суддів зі своєю стравою прийшла Елеонора. Вона працює шеф-кухарем з 21 року. Дівчина — власниця відомого столичного ресторану «Fish&Pussycat», який спеціалізується на японській кухні. Однак суддям замість звичних суші шефиня подала бичачі яйця з цвітною капустою і соус на основі деміглясу. Першим страву оцінював Ектор. Він відразу сказав, що часто буває в ресторані Елеонори, адже її суші — найкращі в Києві. А от щодо самої конкурсної страви ― всі судді були в захваті від подачі та смакових якостей, тому вона отримала 3 «так».

Наступним вийшов бренд-шеф Радек Конечни з Чехії. Радек — засновник популярної кухні «Старгород». Він приготував на розсуд журі чеську страву — брамборак, фарширований свининою. Однак Ектору не сподобалася презентація, хоча смак та ідея були чудовими. У підсумку Радек також отримав три «так».

А ось шеф-кухар ресторану «Меркурі» Віктор приготував для конкурсу качину грудку з буряковим пюре. Однак його страва вразила не всіх суддів. Качка була засуха, а от щодо інших компонентів страви — вони були ідеальними. Тому шеф також почув у свій бік такі жадані три «так».

Один із найхаризматичніших учасників сьогоднішнього відбору — Ігор Міщенко — прийшов на шоу для того, щоб показати, що навіть шеф-кухарі з невеличких міст можуть готувати страви високої кухні. Він приготував сібас із пюре з цвітної капусти і за свої старання отримав білого фартуха.

30-річний одесит Дмитро Кузнецов працює на кухні вже 15 років. Зараз він шеф-кухар в одному з найкращих ресторанів міста і мріє відкрити свою кулінарну школу. На конкурс учасник приготував тартар з тунця з азіатською заправкою і, здивувавши суддів, такош пройшов у другий етап шоу.

Наступною суддів вражала своєю стравою Анна — викладачка академії шеф-кухарів України. Вона приготувала варіацію «Шварцвальда». Однак інтерпретація торта була невдалою, а зухвалість учасниці перешкодила її виходу в наступний етап проєкту.

Владислав Цимбалюк був співробітником у закладі Ектора Хіменеса-Браво. Він м’ясник, працював на різних позиціях у ресторані «BAO». Для відбору на шоу Владислав приготував равіолі з сиром дорблю та крамблом із бекону. Ця страва підкорила суддів, тому шеф із гордістю забрав свій білий фартух.

А от наступний учасник — Микола Мугаль — може похизуватися тим, що готував для чотирьох президентів країни: Віктора Ющенка, Володимира Зеленського, Віктора Януковича та Петра Порошенка. Зараз Микола працює над розробкою меню для закордонного ресторану. Він приготував качку з коренем петрушки та листям, яка здивувала суддів, і вони дали чоловікові пропуск у наступний етап шоу.

А хто ввійде в двадцятку найкращих у шоу «МастерШеф. Професіонали»-3? Дивіться вже наступної суботи, 13 лютого, о 19:00 на телеканалі СТБ!

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